Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Ιστορική μέρα για τις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον Στρατό, δείτε βίντεο και εικόνες
Ιστορική μέρα για τις γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον Στρατό, δείτε βίντεο και εικόνες
Παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες - Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου
Πολύ άγχος αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΥΠ στη Λαμία το πρωί της Πέμπτης (04/06) καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό.
Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους.
Η διοικήτρια του Τάγματος Νεοσύλλεκτων Οπλιτών, κ. Κλωνάρη Κωνσταντίνα αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή μέρα λέγοντας: «Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον Ελληνικό Στρατό καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του Ελληνικού Στρατού και επομένως στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του Ελληνικού Στρατού με την ελληνική κοινωνία».
Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
«Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο Στρατός. Έχω και την στήριξη του άντρα μου που είναι στρατιωτικός. Δεν έχω άγχος. Απορία έχω» ανέφερε η νεοσύλλεκτη Φωτεινή Θεοπίστη.
Αγχωμένες αλλά ενθουσιασμένες και ανυπόμονες δήλωσαν οι νεοσύλλεκτες Καρπέτα και Βάσου.
Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβύλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά.
Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.), πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
Δείτε φωτογραφίες:
Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους.
Η διοικήτρια του Τάγματος Νεοσύλλεκτων Οπλιτών, κ. Κλωνάρη Κωνσταντίνα αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή μέρα λέγοντας: «Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον Ελληνικό Στρατό καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του Ελληνικού Στρατού και επομένως στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του Ελληνικού Στρατού με την ελληνική κοινωνία».
Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
«Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο Στρατός. Έχω και την στήριξη του άντρα μου που είναι στρατιωτικός. Δεν έχω άγχος. Απορία έχω» ανέφερε η νεοσύλλεκτη Φωτεινή Θεοπίστη.
Αγχωμένες αλλά ενθουσιασμένες και ανυπόμονες δήλωσαν οι νεοσύλλεκτες Καρπέτα και Βάσου.
Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβύλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά.
Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.), πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα