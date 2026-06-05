Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Αλαφούζος: «Τον Αύγουστο μπαίνουμε στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο θα αλλάξει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό»
Αλαφούζος: «Τον Αύγουστο μπαίνουμε στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο θα αλλάξει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό»
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε για τα λάθη των τελευταίων ετών, τις πρώτες του αναμνήσεις από τη Λεωφόρο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των φιλοξενούμενων οπαδών στα γήπεδα
Την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται από τον επόμενο Αύγουστο στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό εξέφρασε ο Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Alpha στο αφιέρωμα για τη Λεωφόρο. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ αναφέρθηκε στην πορεία των έργων, στις προοπτικές που θα δημιουργήσει η νέα έδρα για τον σύλλογο, στις προσωπικές του αναμνήσεις από το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και στο ζήτημα της παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών στα ελληνικά γήπεδα.
«Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή, έρχεται η μισή σκεπή που θα μπει τον Σεπτέμβριο. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο, με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στον Βοτανικό».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το νέο γήπεδο δεν θα φέρει την ονομασία «Βοτανικός».
«Θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Ένα καλό όνομα».
Όπως σημείωσε, η νέα έδρα αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον σύλλογο.
«Για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξουν τα πράγματα. Γενικά δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι».
«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε κάποια λάθη, υπήρξαν κάποιες ατυχίες μαζί με λάθη ιδιαίτερα σε επίπεδο προπονητών, αλλά νομίζω είμαστε καλά τώρα».
Ωστόσο, απέφυγε τις μεγάλες υποσχέσεις.
«Τον Αύγουστο θα έχουμε μπει στον Βοτανικό»Ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και εκτίμησε ότι η ομάδα θα μετακομίσει εκεί με την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος.
«Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή, έρχεται η μισή σκεπή που θα μπει τον Σεπτέμβριο. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο, με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στον Βοτανικό».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το νέο γήπεδο δεν θα φέρει την ονομασία «Βοτανικός».
«Θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Ένα καλό όνομα».
Όπως σημείωσε, η νέα έδρα αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον σύλλογο.
«Για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξουν τα πράγματα. Γενικά δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι».
«Κάναμε λάθη, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο»Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε και στην αγωνιστική πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια, παραδεχόμενος ότι έγιναν λανθασμένες επιλογές.
«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε κάποια λάθη, υπήρξαν κάποιες ατυχίες μαζί με λάθη ιδιαίτερα σε επίπεδο προπονητών, αλλά νομίζω είμαστε καλά τώρα».
Ωστόσο, απέφυγε τις μεγάλες υποσχέσεις.
«Να μη λέω μεγάλα λόγια», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
«Πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο».
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η αγάπη του για την ομάδα τον είχε οδηγήσει ακόμη και σε αποβολή από το σχολείο.
«Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα, απόγευμα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ποδοσφαιρικούς του ήρωες από εκείνη την εποχή.
«Απίστευτες εποχές. Οι ήρωές μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω από όλα ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης και ο Φυλακούρης».
Όπως ανέφερε, στο παρελθόν υπήρξε σχετική προσπάθεια στη Λεωφόρο, η οποία όμως δεν είχε θετική κατάληξη.
«Υπήρξε πολλή βία και σταμάτησε αυτό. Εμείς δοκιμάσαμε με τον ΠΑΟΚ πριν δέκα χρόνια στη Λεωφόρο και είχαμε πολύ κακή εμπειρία».
Ο ίδιος απέδωσε την αποτυχία του εγχειρήματος στη συμπεριφορά μερίδας των φιλάθλων
«Βέβαια ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ γιατί μόλις μπήκαν μέσα πέταξαν βεγγαλικά, φωτοβολίδες και σταμάτησε αυτή η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει τότε».
Παρόλα αυτά, εκτίμησε ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης δημιουργούν διαφορετικές προϋποθέσεις.
«Με τους νέους νόμους που είναι αυστηροί και με τις κάμερες που έχουν μπει ίσως μπορέσουμε σιγά σιγά να φέρουμε πάλι οπαδούς».
Κατά τον ίδιο, η παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων θα βελτίωνε σημαντικά την ατμόσφαιρα στους αγώνες.
«Είναι καλό για το ποδόσφαιρο και για όλες τις ομάδες. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική. Εντάξει, θα υπάρχουν ευγενικά συνθήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά μέχρι συνθήματα».
Οι πρώτες αναμνήσεις από τη ΛεωφόροΟ Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε την πρώτη του επίσκεψη στη Λεωφόρο, όταν ήταν ακόμη παιδί, αλλά και το πώς έγινε φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
«Πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο».
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η αγάπη του για την ομάδα τον είχε οδηγήσει ακόμη και σε αποβολή από το σχολείο.
«Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα, απόγευμα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ποδοσφαιρικούς του ήρωες από εκείνη την εποχή.
«Απίστευτες εποχές. Οι ήρωές μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω από όλα ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης και ο Φυλακούρης».
Τι είπε για τις μικτές εξέδρεςΟ ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο επιστροφής φιλοξενούμενων οπαδών στα ελληνικά γήπεδα, υποστηρίζοντας ότι οι νέες συνθήκες ασφαλείας ίσως επιτρέψουν την επανεξέταση του θέματος.
Όπως ανέφερε, στο παρελθόν υπήρξε σχετική προσπάθεια στη Λεωφόρο, η οποία όμως δεν είχε θετική κατάληξη.
«Υπήρξε πολλή βία και σταμάτησε αυτό. Εμείς δοκιμάσαμε με τον ΠΑΟΚ πριν δέκα χρόνια στη Λεωφόρο και είχαμε πολύ κακή εμπειρία».
Ο ίδιος απέδωσε την αποτυχία του εγχειρήματος στη συμπεριφορά μερίδας των φιλάθλων
«Βέβαια ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ γιατί μόλις μπήκαν μέσα πέταξαν βεγγαλικά, φωτοβολίδες και σταμάτησε αυτή η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει τότε».
Παρόλα αυτά, εκτίμησε ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης δημιουργούν διαφορετικές προϋποθέσεις.
«Με τους νέους νόμους που είναι αυστηροί και με τις κάμερες που έχουν μπει ίσως μπορέσουμε σιγά σιγά να φέρουμε πάλι οπαδούς».
Κατά τον ίδιο, η παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων θα βελτίωνε σημαντικά την ατμόσφαιρα στους αγώνες.
«Είναι καλό για το ποδόσφαιρο και για όλες τις ομάδες. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική. Εντάξει, θα υπάρχουν ευγενικά συνθήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά μέχρι συνθήματα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα