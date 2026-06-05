Αλαφούζος: «Τον Αύγουστο μπαίνουμε στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο θα αλλάξει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό»

Οι πρώτες αναμνήσεις από τη Λεωφόρο

Τι είπε για τις μικτές εξέδρες

«Να μη λέω μεγάλα λόγια», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.Ο Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε την πρώτη του επίσκεψη στη Λεωφόρο, όταν ήταν ακόμη παιδί, αλλά και το πώς έγινε φίλαθλος του Παναθηναϊκού.«Πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο 8, 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές, έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο».Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η αγάπη του για την ομάδα τον είχε οδηγήσει ακόμη και σε αποβολή από το σχολείο.«Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα, απόγευμα στη Λεωφόρο. Ζήτησα από έναν καθηγητή άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ποδοσφαιρικούς του ήρωες από εκείνη την εποχή.«Απίστευτες εποχές. Οι ήρωές μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση, ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω από όλα ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης και ο Φυλακούρης».Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο επιστροφής φιλοξενούμενων οπαδών στα ελληνικά γήπεδα, υποστηρίζοντας ότι οι νέες συνθήκες ασφαλείας ίσως επιτρέψουν την επανεξέταση του θέματος.Όπως ανέφερε, στο παρελθόν υπήρξε σχετική προσπάθεια στη Λεωφόρο, η οποία όμως δεν είχε θετική κατάληξη.«Υπήρξε πολλή βία και σταμάτησε αυτό. Εμείς δοκιμάσαμε με τον ΠΑΟΚ πριν δέκα χρόνια στη Λεωφόρο και είχαμε πολύ κακή εμπειρία».Ο ίδιος απέδωσε την αποτυχία του εγχειρήματος στη συμπεριφορά μερίδας των φιλάθλων«Βέβαια ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ γιατί μόλις μπήκαν μέσα πέταξαν βεγγαλικά, φωτοβολίδες και σταμάτησε αυτή η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει τότε».Παρόλα αυτά, εκτίμησε ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης δημιουργούν διαφορετικές προϋποθέσεις.«Με τους νέους νόμους που είναι αυστηροί και με τις κάμερες που έχουν μπει ίσως μπορέσουμε σιγά σιγά να φέρουμε πάλι οπαδούς».Κατά τον ίδιο, η παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων θα βελτίωνε σημαντικά την ατμόσφαιρα στους αγώνες.«Είναι καλό για το ποδόσφαιρο και για όλες τις ομάδες. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική. Εντάξει, θα υπάρχουν ευγενικά συνθήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά μέχρι συνθήματα».