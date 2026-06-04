Αυτοψία στις βίλες των Βιλανάκηδων στη Λάρισα από Πολεοδομία και ΔΕΔΔΗΕ μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έρευνες για ρευματοκλοπές και αυθαίρετα

Στο μικροσκόπιο οι πολυτελείς κατοικίες στη Γιάννουλη Λάρισας μετά τις καταγγελίες - Το παράδοξο με τις φορολογικές δηλώσεις ως «σκηνίτες» και τα ακίνητα εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα οποία διαθέτει ακόμη και ελικοδρόμιο