Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων: Πέρασε το πακέτο βοήθειας 8 δισ. για την Ουκρανία και νέες κυρώσεις για την Ρωσία

Δεκαοκτώ Ρεπουμπλικάνοι αψήφησαν την κομματική ηγεσία και συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, προκαλώντας εσωκομματικούς τριγμούς - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο





Ψηφοφορία κόντρα στη γραμμή Τραμπ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, σε μία από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.







Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε καλέσει τους βουλευτές του κόμματός του να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση ότι θα έπρεπε να δοθεί χρόνος στον Τραμπ για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.



Ωστόσο, 18 Ρεπουμπλικάνοι και ένας ανεξάρτητος βουλευτής που συνήθως ψηφίζει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στήριξαν τελικά την πρόταση.



Εσωκομματικές διαφωνίες για την Ουκρανία Η ψηφοφορία ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων σχετικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία.



Πολλοί βουλευτές επιθυμούσαν να στείλουν μήνυμα προς την ηγεσία του κόμματος, εκφράζοντας την ανησυχία τους ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη σταθερή υποστήριξη που παρείχαν παραδοσιακά στο Κίεβο.



Την ίδια στιγμή, σημαντική μερίδα του κόμματος υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να διαθέσουν νέα κονδύλια για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εσωτερικά ζητήματα.



Κλείσιμο Η διαδικασία που παρέκαμψε την ηγεσία Για να φτάσει το νομοσχέδιο στην αίθουσα της Βουλής χρειάστηκε μια σπάνια διαδικασία παράκαμψης της ηγεσίας των Ρεπουμπλικάνων.



Ο βουλευτής από την Καλιφόρνια Κέβιν Κάιλι, ανεξάρτητος που συχνά ευθυγραμμίζεται με τους Ρεπουμπλικάνους, έδωσε την τελική υπογραφή σε ειδική διαδικαστική πρόταση, γνωστή ως discharge petition, η οποία επιτρέπει στους βουλευτές να φέρουν ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση χωρίς την έγκριση της ηγεσίας.



Κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία είχαν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Ουκρανία στο Κογκρέσο, και ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης Γκρεγκ Μικς.



Οι δύο πολιτικοί εργάστηκαν επί μήνες για να συγκεντρώσουν τις 218 υπογραφές που απαιτούνταν ώστε να προωθηθεί η πρόταση προς ψήφιση.



Σε μια σημαντική πολιτική ήττα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξελίχθηκε η ψηφοφορία για νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία . Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεκαοκτώ Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, σε μία από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.Το αποτέλεσμα συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε καλέσει τους βουλευτές του κόμματός του να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση ότι θα έπρεπε να δοθεί χρόνος στον Τραμπ για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.Ωστόσο, 18 Ρεπουμπλικάνοι και ένας ανεξάρτητος βουλευτής που συνήθως ψηφίζει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στήριξαν τελικά την πρόταση.Η ψηφοφορία ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων σχετικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία.Πολλοί βουλευτές επιθυμούσαν να στείλουν μήνυμα προς την ηγεσία του κόμματος, εκφράζοντας την ανησυχία τους ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη σταθερή υποστήριξη που παρείχαν παραδοσιακά στο Κίεβο.Την ίδια στιγμή, σημαντική μερίδα του κόμματος υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να διαθέσουν νέα κονδύλια για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εσωτερικά ζητήματα.Για να φτάσει το νομοσχέδιο στην αίθουσα της Βουλής χρειάστηκε μια σπάνια διαδικασία παράκαμψης της ηγεσίας των Ρεπουμπλικάνων.Ο βουλευτής από την Καλιφόρνια Κέβιν Κάιλι, ανεξάρτητος που συχνά ευθυγραμμίζεται με τους Ρεπουμπλικάνους, έδωσε την τελική υπογραφή σε ειδική διαδικαστική πρόταση, γνωστή ως discharge petition, η οποία επιτρέπει στους βουλευτές να φέρουν ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση χωρίς την έγκριση της ηγεσίας.Κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία είχαν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Ουκρανία στο Κογκρέσο, και ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης Γκρεγκ Μικς.Οι δύο πολιτικοί εργάστηκαν επί μήνες για να συγκεντρώσουν τις 218 υπογραφές που απαιτούνταν ώστε να προωθηθεί η πρόταση προς ψήφιση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Το πακέτο περιλαμβάνει αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και συγκεκριμένα κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων, τραπεζών, ενεργειακών επιχειρήσεων και εταιρειών εξόρυξης.



Παράλληλα, προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 500% σε όλα τα ρωσικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το νομοσχέδιο απαγορεύει επίσης την εισαγωγή ρωσικού αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.



Σε ό,τι αφορά τη στήριξη προς την Ουκρανία, προβλέπεται η έγκριση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω πωλήσεων οπλικών συστημάτων, καθώς και η παράταση του προγράμματος στρατιωτικού δανεισμού και μίσθωσης εξοπλισμού που είχε θεσπιστεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.



Το αδιέξοδο στο ουκρανικό μέτωπο Η ψήφιση του νομοσχεδίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.



Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.



Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα η προσοχή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έχει στραφεί κυρίως προς το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν ενταθεί.



Μάλιστα, πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαλαρώσει περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στις διεθνείς τιμές ενέργειας, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.



Αβέβαιο το μέλλον στη Γερουσία Παρότι το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η πορεία του στη Γερουσία παραμένει αβέβαιη.



Πηγές τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό Κόμμα εκτιμούν ότι η υπερψήφισή του δεν είναι δεδομένη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 60 ψήφων για να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά εμπόδια.



Αν τελικά εγκριθεί και από τη Γερουσία, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη νομοθετική παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας μετά το συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί την άνοιξη του 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.



Παρά τις διαφωνίες με τον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο έχει εγκρίνει κατά τα τελευταία χρόνια σειρά πακέτων στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αν και συχνά έπειτα από έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.