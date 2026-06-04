Δημήτρης Παπάζογλου για Μάρκο Σεφερλή: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά ένας μεγάλος λαϊκός κωμικός
Δημήτρης Παπάζογλου για Μάρκο Σεφερλή: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά ένας μεγάλος λαϊκός κωμικός
Είναι βιρτουόζος του είδους, σχολίασε ο χορευτής
Μεγάλο λαϊκό κωμικό θεωρεί τον Μάρκο Σεφερλή ο Δημήτρης Παπάζογλου. Ο χορευτής μίλησε για τον ηθοποιό, υποστηρίζοντας πως είναι μοναδικός στο είδος θεάτρου που υπηρετεί. Σύμφωνα με εκείνον άλλωστε, δεν πρόκειται για έναν τυχαίο καλλιτέχνη, αλλά για έναν βιρτουόζο.
«Ο μοναδικός άνθρωπος που είναι βιρτουόζος του είδους είναι ο Μάρκος Σεφερλής. Ας βρεθεί άλλος να κάνει αυτό που κάνει... Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας πολύ μεγάλος λαϊκός κωμικός», σχολίασε ο Δημήτρης Παπάζογλου στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 4 Ιουνίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη με αποθεωτικά λόγια. Όπως είπε, η αείμνηστη ηθοποιός ήταν ένα φωτογενές πλάσμα με αίσθηση του χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού. «Αν δεν ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν θα υπήρχα. Ήταν μία γυναίκα που έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό που έβγαινε μετά από εμφυλίους και πολέμους. Ήταν τόσο φωτογενές πλάσμα και βεβαίως με ένα τεράστιο χιούμορ και αυτοσαρκασμό».
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Όσον αφορά στη Μαρινέλλα, ο Δημήτρης Παπάζογλου εξομολογήθηκε ότι δεν έχει αποδεχτεί ακόμη τον θάνατό της. «Δεν πιστεύω ότι η Μαρινέλλα έχει φύγει. Η Μαρινέλλα είναι εδώ. Αισθάνομαι ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα μου πει ''Έλα βρε, τι κάνεις;''. Πάντα με καλούσε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα να είμαι στο σπίτι της με την οικογένειά της και να τρώμε. Αυτό ήταν η Μαρινέλλα. Ήταν μάνα, φίλη, ήταν τα πάντα και είχε μια κατανόηση για τους μοναχικούς ανθρώπους», σημείωσε.
Τέλος, έκανε μία αναφορά και στον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο τον συνέδεε μια στενή φιλία. «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μια μεγάλη ιστορία για μένα. Ήμασταν φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πριν γίνει ο μεγάλος Μαρίνος. Νομίζω ότι ήταν πολύ περήφανος και αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν θα ήθελε το κοινό που τον λάτρεψε να δει την πτώση ενός ανθρώπου που εκπροσωπούσε τη λάμψη, τη χαρά, το χιούμορ», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Ο μοναδικός άνθρωπος που είναι βιρτουόζος του είδους είναι ο Μάρκος Σεφερλής. Ας βρεθεί άλλος να κάνει αυτό που κάνει... Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας πολύ μεγάλος λαϊκός κωμικός», σχολίασε ο Δημήτρης Παπάζογλου στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 4 Ιουνίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη με αποθεωτικά λόγια. Όπως είπε, η αείμνηστη ηθοποιός ήταν ένα φωτογενές πλάσμα με αίσθηση του χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού. «Αν δεν ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν θα υπήρχα. Ήταν μία γυναίκα που έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό που έβγαινε μετά από εμφυλίους και πολέμους. Ήταν τόσο φωτογενές πλάσμα και βεβαίως με ένα τεράστιο χιούμορ και αυτοσαρκασμό».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη Μαρινέλλα, ο Δημήτρης Παπάζογλου εξομολογήθηκε ότι δεν έχει αποδεχτεί ακόμη τον θάνατό της. «Δεν πιστεύω ότι η Μαρινέλλα έχει φύγει. Η Μαρινέλλα είναι εδώ. Αισθάνομαι ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα μου πει ''Έλα βρε, τι κάνεις;''. Πάντα με καλούσε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα να είμαι στο σπίτι της με την οικογένειά της και να τρώμε. Αυτό ήταν η Μαρινέλλα. Ήταν μάνα, φίλη, ήταν τα πάντα και είχε μια κατανόηση για τους μοναχικούς ανθρώπους», σημείωσε.
Τέλος, έκανε μία αναφορά και στον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο τον συνέδεε μια στενή φιλία. «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μια μεγάλη ιστορία για μένα. Ήμασταν φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πριν γίνει ο μεγάλος Μαρίνος. Νομίζω ότι ήταν πολύ περήφανος και αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν θα ήθελε το κοινό που τον λάτρεψε να δει την πτώση ενός ανθρώπου που εκπροσωπούσε τη λάμψη, τη χαρά, το χιούμορ», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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