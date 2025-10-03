Ο Diddy καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης - «Ήμουν αηδιαστικός, ντροπιαστικός και άρρωστος» είπε ο ράπερ
Ο Σον «Diddy» Κομπς, ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς και επιχειρηματίες της hip-hop, καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων. Ο 55χρονος μουσικός κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία, σε μια σοκαριστική υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.
Η ποινή είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζητούσε η νομική ομάδα του Diddy που υποστήριζε ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί φυλάκιση 14 μηνών, ενώ οι εισαγγελείς ζητούσαν 11 χρόνια φυλάκιση.
Κατά τη διάρκεια της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Κομπς απευθύνθηκε στον δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν, ζητώντας επιείκεια. «Ήμουν αηδιαστικός, ντροπιαστικός και άρρωστος» είπε, με μια Βίβλο μπροστά του στο τραπέζι της υπεράσπισης. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη όχι μόνο από τα θύματα της υπόθεσης, αλλά και «από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Απευθυνόμενος στον Diddy, ο δικαστής τόνισε πως είναι αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ότι έχει δείξει φιλανθρωπία, ότι έχει στηρίξει την αφροαμερικανική κοινότητα και ότι έχει στενούς δεσμούς με την οικογένειά του.
Ωστόσο, απέρριψε την εικόνα που παρουσίασε η υπεράσπιση, σύμφωνα με την οποία οι σχέσεις του με την πρώην σύντροφό του Κάσι Βεντούρα και το δεύτερο θύμα του ήταν ερωτικές και συναινετικές. «Τις κακοποίησες, σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης πως και οι δύο γυναίκες φέρουν τραύματα που θα διαρκέσουν μια ζωή.
#BREAKING 🚨 Diddy sentenced to 4 years in prison. https://t.co/zHsgx3t59f pic.twitter.com/nqwxhiyrUf— TMZ (@TMZ) October 3, 2025
