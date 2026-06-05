Βαρδινογιάννης: «Στηρίζω τον Αλαφούζο, αν γκρεμιστεί το πέταλο της Θύρας 13, θα γκρεμιστεί η ιστορία του Παναθηναϊκού»

Ο πρώην μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού μίλησε για τη Λεωφόρο, την πολυμετοχικότητα, την ΠΕΚ, τη σχέση του με τους οργανωμένους και τη στήριξή του στον Γιάννη Αλαφούζο