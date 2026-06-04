Σωτήρης Μουστάκας, μια ζωή σαν κινηματογραφικό σενάριο: Η απαγωγή, το χαμένο Όσκαρ, ο τζόγος και η καθολική αποθέωση

Η ολιγόλεπτη εμφάνισή του στον φημισμένο ”Ζορμπά” στο ρόλο του τρελού του χωριού, θα τον φέρει υποψήφιο για το Όσκαρ 2ου ρόλου, αλλά θα κοπεί τελικά από την υποψηφιότητα καθώς σύμφωνα με την Ακαδημία έπρεπε να παίξει ακόμη 2 λεπτά!

Ο Σωτήρης Μουστάκας πέθανε στις 4 Ιουνίου 2007 pic.twitter.com/FpC2b9efSz