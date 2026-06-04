Αγωγή σε βάρος του Τζιν Σίμονς και της συζύγου του για τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 2024
Αγωγή σε βάρος του Τζιν Σίμονς και της συζύγου του για τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 2024
Η γυναίκα του frontman των KISS κάνει λόγο για προσπάθεια απόσπασης χρημάτων
Αγωγή σε βάρος του Τζιν Σίμονς και της συζύγου, Σάρον κατατέθηκε για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, η γυναίκα του θρυλικού καλλιτέχνη υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια απόσπασης χρημάτων.
Ο Έβαν Μπρένερ που στράφηκε κατά του ζευγαριού ισχυρίζεται ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς τον Ιούλιο του 2024, όταν τα οχήματά τους συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Sunset, στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την αγωγή, την οποία εξασφάλισε το TMZ, ο Μπρένερ, που αναφέρει ότι οδηγούσε ένα Tesla, ισχυρίζεται πως υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα του και σοκ στο νευρικό του σύστημα, με αποτέλεσμα μεγάλη δυσφορία και πόνο.
Ο Μπρένερ υποστηρίζει ότι θα χρειαστεί στο μέλλον τις υπηρεσίες γιατρών, νοσηλευτών και νοσοκομείων, κάτι που, όπως λέει, θα οδηγήσει σε τεράστια ιατρικά έξοδα. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι έχει χάσει εισόδημα, καθώς, εξαιτίας του ατυχήματος, δεν μπορεί να εργαστεί. Ο Μπρένερ ζητά από το δικαστήριο αποζημιώσεις για ιατρικά έξοδα, νοσοκομειακή περίθαλψη, ακτινογραφίες και άλλα παρεμφερή κόστη.
Η Σάνον δήλωσε στο TMZ ότι ο frontman των KISS δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του «πολύ μικρού ατυχήματος» και ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Η σύζυγος του Σίμονς ισχυρίζεται επίσης ότι η μόνη ζημιά που προκλήθηκε ήταν μερικές γρατζουνιές στο χρώμα του αυτοκινήτου του άντρα, προσθέτοντας ότι εκείνος ήταν εξαιρετικά ευγενικός όταν αντάλλαξαν στοιχεία και ασφαλιστικές πληροφορίες.
Η Σάνον αναφέρει ακόμη ότι ο άντρας ήταν πολύ ευχάριστος και στα μηνύματα που αντάλλαξαν μετά το ατύχημα και ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούει ξανά για το θέμα από τότε. Πιστεύει πως η στάση του άλλαξε όταν πιθανότατα ανακάλυψε ποια είναι η ίδια και ποιος είναι ο σύζυγός της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Έβαν Μπρένερ που στράφηκε κατά του ζευγαριού ισχυρίζεται ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς τον Ιούλιο του 2024, όταν τα οχήματά τους συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Sunset, στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την αγωγή, την οποία εξασφάλισε το TMZ, ο Μπρένερ, που αναφέρει ότι οδηγούσε ένα Tesla, ισχυρίζεται πως υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα του και σοκ στο νευρικό του σύστημα, με αποτέλεσμα μεγάλη δυσφορία και πόνο.
Ο Μπρένερ υποστηρίζει ότι θα χρειαστεί στο μέλλον τις υπηρεσίες γιατρών, νοσηλευτών και νοσοκομείων, κάτι που, όπως λέει, θα οδηγήσει σε τεράστια ιατρικά έξοδα. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι έχει χάσει εισόδημα, καθώς, εξαιτίας του ατυχήματος, δεν μπορεί να εργαστεί. Ο Μπρένερ ζητά από το δικαστήριο αποζημιώσεις για ιατρικά έξοδα, νοσοκομειακή περίθαλψη, ακτινογραφίες και άλλα παρεμφερή κόστη.
Gene Simmons and his wife Shannon sued over car accident in Los Angeles.— TMZ (@TMZ) June 4, 2026
Read more: https://t.co/bw44fAx20z pic.twitter.com/nesFJM0Kp9
Η Σάνον αναφέρει ακόμη ότι ο άντρας ήταν πολύ ευχάριστος και στα μηνύματα που αντάλλαξαν μετά το ατύχημα και ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούει ξανά για το θέμα από τότε. Πιστεύει πως η στάση του άλλαξε όταν πιθανότατα ανακάλυψε ποια είναι η ίδια και ποιος είναι ο σύζυγός της.
Φωτογραφία: Shutterstock
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