Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της, δείτε βίντεο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι βρέθηκε στο πάρτι που οργάνωσαν ο Νικόλαος Τσάκος και η Σίλια Κριθαριώτη, με τον τραγουδιστή να αιφνιδιάζει τη σύζυγό του
Μία έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της επεφύλασσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Το ζευγάρι βρέθηκε στο πάρτι που οργάνωσαν ο Νικόλαος Τσάκος και η Σίλια Κριθαριώτη στο σπίτι τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Κατά διάρκεια της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που είχε αναλάβει να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους, έκανε ένα μία διακοπή για να τραγουδήσει για τη σύζυγό του, ενώ ένας άντρας μπήκε στον χώρο, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων. Η στιγμή απαθανατίστηκε με τη Σίλια Κριθαριώτη να δημοσιεύει ένα βίντεο στο Instagram.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι βρέθηκε στο πάρτι που οργάνωσαν ο Νικόλαος Τσάκος και η Σίλια Κριθαριώτη στο σπίτι τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Κατά διάρκεια της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που είχε αναλάβει να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους, έκανε ένα μία διακοπή για να τραγουδήσει για τη σύζυγό του, ενώ ένας άντρας μπήκε στον χώρο, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων. Η στιγμή απαθανατίστηκε με τη Σίλια Κριθαριώτη να δημοσιεύει ένα βίντεο στο Instagram.
Δείτε το βίντεο
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