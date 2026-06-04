Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: Δεν μαγειρεύει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι

Στην καθημερινότητά του με την Κατερίνα Γερονικολού αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σχολιάζοντας ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει, καθώς συνεργάζονται με μία εταιρεία που φροντίζει για τα γεύματά τους.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλώντας μεταξύ άλλων για το έντονο πρόγραμμά του και τη έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Παράλληλα, εξήγησε ότι του αρέσει να ασχολείται με τη μαγειρική και κυρίως με το ψήσιμο, το Σαββατοκύριακο που έχει πιο χαλαρό πρόγραμμα.



Αναφορικά με την Κατερίνα Γερονικολού, σημείωσε ότι έχει επιχειρήσει να μαγειρέψει, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει αρκετά αυστηρός ως κριτής. Έτσι, το ζευγάρι έχει λύσει το ζήτημα της διατροφής του μέσω μίας εταιρείας που τους προμηθεύει καθημερινά τα γεύματά τους.



Όπως είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει αλλά μάλλον είμαι και εγώ πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω συνήθως κανένα ψάρι. Μου αρέσει πολύ το ψήσιμο».



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