Η εμφάνιση του Post Malone στη σκηνή που προκάλεσε ανησυχία: «Μου θυμίζει την Έιμι Γουάινχαουζ στη χειρότερη μέρα της»
Η εμφάνιση του Post Malone στη σκηνή που προκάλεσε ανησυχία: «Μου θυμίζει την Έιμι Γουάινχαουζ στη χειρότερη μέρα της»
Ελπίζω να μπορέσει να βρει βοήθεια, έγραψε στα social media θαυμαστής του τραγουδιστή
Ένα βίντεο με τον Post Malone πάνω στη σκηνή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του.
Στο υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο τραγουδιστής φαίνεται να δυσκολεύεται εμφανώς, ενώ ερμηνεύει ένα κομμάτι του. Αφού σωριάζεται στο έδαφος για να ανάψει ένα τσιγάρο, σηκώνεται ξανά, περπατά προς την άκρη της σκηνής και μένει για μερικά δευτερόλεπτα να κοιτάζει ανέκφραστα το πλήθος, πριν φτύσει στον αέρα.
Η αλλόκοτη συμπεριφορά του ανησύχησε τους θαυμαστές του, με ορισμένους μάλιστα να παρομοιάζουν την εμφάνισή του με την τελευταία συναυλία της Έιμι Γουάινχαουζ, πριν από τον θάνατό της από δηλητηρίαση λόγω αλκοόλ το 2011. «Μου θυμίζει την Έιμι Γουάινχαουζ στη χειρότερη μέρα της, εδώ είναι ο Post Malone ξαπλωμένος στο έδαφος, να ανάβει ένα τσιγάρο», έγραψε η δρ Τζέμπρα Φόσεϊ στο X, μαζί με ένα απόσπασμα από την εμφάνισή του. «Μετά περπατά σαν 90χρονος που έχασε τα παπούτσια του και χρειάζεται χειροπρακτική διόρθωση. Πρέπει να ανησυχούμε;».
Δείτε το βίντεο
Αν και ο τραγουδιστής είναι γνωστός για τις εκκεντρικές κινήσεις του στη σκηνή, η συμπεριφορά του αυτή τη φορά φάνηκε λίγο πιο ανησυχητική. «Ο τύπος χρειάζεται βοήθεια. Απόδειξη ότι η φήμη και τα χρήματα δεν είναι τα πάντα και δεν φέρνουν την ευτυχία δεν μου φαίνεται χαρούμενος», ήταν ένα άλλο σχόλιο.
«Δείχνει αρκετά καταβεβλημένος αυτές τις μέρες», συμφώνησε ένας άλλος. «Φαίνεται χάλια. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ακύρωσε τις εμφανίσεις του. Ελπίζω να μπορέσει να βρει βοήθεια», πρόσθεσε ένας ακόμη.
Στο υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο τραγουδιστής φαίνεται να δυσκολεύεται εμφανώς, ενώ ερμηνεύει ένα κομμάτι του. Αφού σωριάζεται στο έδαφος για να ανάψει ένα τσιγάρο, σηκώνεται ξανά, περπατά προς την άκρη της σκηνής και μένει για μερικά δευτερόλεπτα να κοιτάζει ανέκφραστα το πλήθος, πριν φτύσει στον αέρα.
Η αλλόκοτη συμπεριφορά του ανησύχησε τους θαυμαστές του, με ορισμένους μάλιστα να παρομοιάζουν την εμφάνισή του με την τελευταία συναυλία της Έιμι Γουάινχαουζ, πριν από τον θάνατό της από δηλητηρίαση λόγω αλκοόλ το 2011. «Μου θυμίζει την Έιμι Γουάινχαουζ στη χειρότερη μέρα της, εδώ είναι ο Post Malone ξαπλωμένος στο έδαφος, να ανάβει ένα τσιγάρο», έγραψε η δρ Τζέμπρα Φόσεϊ στο X, μαζί με ένα απόσπασμα από την εμφάνισή του. «Μετά περπατά σαν 90χρονος που έχασε τα παπούτσια του και χρειάζεται χειροπρακτική διόρθωση. Πρέπει να ανησυχούμε;».
Δείτε το βίντεο
@706bigstepper
Post Malone - Rockstar Live at Gulf Coast Jam in Panama City Beach! #fyp #foryoupage #concert #music #postmalone @Gulf Coast Jam @Post Malone @Monster Energy @Music Mayhem @Spotify @Only in Columbus @Lowkey Country @Rolling Stone @Whiskey Riff♬ original sound - BigStepper
«Δείχνει αρκετά καταβεβλημένος αυτές τις μέρες», συμφώνησε ένας άλλος. «Φαίνεται χάλια. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ακύρωσε τις εμφανίσεις του. Ελπίζω να μπορέσει να βρει βοήθεια», πρόσθεσε ένας ακόμη.
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