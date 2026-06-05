Η ΕΕ εξετάζει τον περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία

Υπουργοί κρατών-μελών εξέφρασαν ευρεία στήριξη σε σχέδιο που θα αφορά νέες αφίξεις Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας, με στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα της χώρας να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας