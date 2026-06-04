Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν τα πέμπτα γενέθλια της κόρης τους με νέες φωτογραφίες
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν τα πέμπτα γενέθλια της κόρης τους με νέες φωτογραφίες
Η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε στιγμιότυπα με την κόρη της για την ξεχωριστή μέρα
Δημοσιεύοντας νέες οικογενειακές φωτογραφίες γιόρτασαν τα πέμπτα γενέθλια της κόρης τους ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.
Στο πρώτο στιγμιότυπο η Λίλιμπετ βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ την κοιτάζει χαμογελαστή. Ακολούθησε μία ακόμα εικόνα στην οποία η κόρη του ζευγαριού περπατά ξυπόλυτη στον κήπο. «Το κορίτσι των ονείρων μας. Χρόνια πολλά για τα 5α γενέθλιά σου, Λίλι», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram, όπου δημοσίευσε τις φωτογραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στο πρώτο στιγμιότυπο η Λίλιμπετ βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ την κοιτάζει χαμογελαστή. Ακολούθησε μία ακόμα εικόνα στην οποία η κόρη του ζευγαριού περπατά ξυπόλυτη στον κήπο. «Το κορίτσι των ονείρων μας. Χρόνια πολλά για τα 5α γενέθλιά σου, Λίλι», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram, όπου δημοσίευσε τις φωτογραφίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
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