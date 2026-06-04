Τριαντάφυλλος: Η Ελένη Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, μήπως να κοιτάξει λίγο την καριέρα της;
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Τριαντάφυλλος Ελένη Χατζίδου

Τριαντάφυλλος: Η Ελένη Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, μήπως να κοιτάξει λίγο την καριέρα της;

Ο τραγουδιστής κλήθηκε να σχολιάσει την ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου

Τριαντάφυλλος: Η Ελένη Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, μήπως να κοιτάξει λίγο την καριέρα της;
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Την επιστροφή της Ελένης Χατζίδου στο τραγούδι θα ήθελε να δει ο Τριαντάφυλλος. Η εκπομπή «Breakfast@Star», που παρουσιάζει η τραγουδίστρια μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, τελειώνει φέτος, με το ζευγάρι να αποχωρεί από την πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Ο συνάδελφός της ρωτήθηκε για την εξέλιξη αυτή, με εκείνον να τονίζει πως πρόκειται για μία πολύ καλή τραγουδίστρια.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της εκπομπής τους, ο Τριαντάφυλλος εξέφρασε την άποψη ότι η Ελένη Χατζίδου θα έπρεπε να στραφεί και πάλι στο τραγούδι, αφού θεωρεί πως είναι μία πολύ καλή καλλιτέχνιδα.

«Καλή τύχη στα παιδιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνουν», είπε αρχικά ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Πέμπτη 4 Ιουνίου για να τονίσει στη συνέχεια: «Δεν θέλω να σου λέω ψέματα, δεν την έβλεπα την εκπομπή. Νομίζω η Χατζίδου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, οπότε να κοιτάξει λίγο την καριέρα της στο τραγούδι γιατί είναι πολύ καλή; Με αγάπη το λέω και νομίζω ότι της αξίζει να κάνει κάτι».

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