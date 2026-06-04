Η Ίνα Ταράντου αποκάλυψε on air τον χωρισμό της με τον σύζυγό της: Δεν είμαστε πλέον ζευγάρι, αλλά είμαστε ακόμα μαζί ως οικογένεια

Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ξεκίνησε να μιλά για τα παιδιά της, δηλώνοντας περήφανη για την ανατροφή που τους έχουν δώσει ως γονείς: «Τα παιδιά μου είναι 22 και 20… Είναι τα καμάρια μου. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτά τα παιδιά. Σπουδάζουν και εργάζονται παράλληλα. Ο γιος μου είναι σερβιτόρος, έχει τα δικά του χρήματα, και η κόρη μου είναι στην υποδοχή ενός εστιατορίου. Ξέρουν την αξία των χρημάτων. Είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να μου συμβεί εμένα, μπορούν να στηριχτούν μόνοι τους και αυτό είναι παράσημο και για εμένα και για τον μπαμπά τους που πήραν αυτή την πορεία», είπε.

Τον χωρισμό της αποκάλυψε η Ίνα Ταράντου , δηλώνοντας πως με τον σύζυγό της δεν είναι πλέον ζευγάρι, αλλά παραμένουν μαζί ως οικογένεια.Τότε η Κατερίνα Καινούργιου, χωρίς να γνωρίζει για την προσωπική της ζωή την ρώτησε εάν είναι ακόμα παντρεμένη με τον πατέρα των παιδιών της. Η Ίνα Ταράντου αισθάνθηκε αμηχανία, ωστόσο εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια δεν είναι μαζί, αλλά διατηρούν άψογες σχέσεις: «Ο άντρας μου λείπει τα τελευταία χρόνια, είναι στο εξωτερικό. Έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι, αλλά είμαστε ακόμα μαζί ως οικογένεια. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Είναι πρότυπο άνδρα πιστεύω. Παρόλο που δοκιμάστηκε και αυτός αρκετά. Υπάρχει αυτός ο αόρατος δεσμός που δένει τις οικογένειες, ανεξάρτητα με το αν δυο άνθρωποι έχουν χωρίσει ως ζευγάρι ή όχι», δήλωσε.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον πρώην σύζυγό της κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: «Βρέθηκα χωρίς δουλειά. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης τα χάσαμε όλα. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα κάποια χρόνια. Εκεί άρχισα να αναζητώ δουλειά. Δεν έβρισκα και έκανα άλλες δουλειές. Όταν τελείωσαν τα δελτία ειδήσεων, ήταν επιτακτική ανάγκη να βρω δουλειά, γιατί δυστυχώς τότε σε πολλούς άντρες άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια τους και έπεσαν μέσα και μέχρι να βγουν πάλι έξω, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Αυτό το έπαθε και ο άντρας μου, οπότε εγώ έπρεπε να στηρίξω την οικογένεια. Θυμάμαι ότι πήγαινα σε ραντεβού για μία άλλη δουλειά άσχετη και έψαχνα να βρω την παλαιά Εθνική Οδό, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε τα διόδια. Είχε κρίση και στα κανάλια τότε, δεν ήταν ότι δεν με ήθελαν. Η πρώτη δουλειά που βρήκα μετά τα δελτία, ήταν σε έναν εκδοτικό οίκο, στις δημόσιες σχέσεις», εξομολογήθηκε.