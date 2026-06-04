«Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, δεν πρόλαβα καν να δω το ΙΧ» λέει η μητέρα για το τρομακτικό τροχαίο στη Ναύπακτο