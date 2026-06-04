Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είμαι πολύ χαρούμενη με τη συνθήκη που ζω, δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είμαι πολύ χαρούμενη με τη συνθήκη που ζω, δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση
Η αθλητικογράφος διευκρίνισε ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις
Γεμάτη και χαρούμενη με την παρούσα φάση της ζωής της είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Μετά τη γέννηση του γιου της η αθλητικογράφος απομακρύνθηκε από την τηλεόραση και, όπως λέει, δεν της λείπει το μέσο. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά. Αντιθέτως, παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις.
«Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, προφανώς και βλέπω στα κλεφτά. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη και χαρούμενη με τη συνθήκη που ζω αυτή τη στιγμή, με το παιδί και με το ραδιόφωνο. Οπότε είμαι πάρα πολύ γεμάτη. Είμαι ανοιχτή σε νέες προτάσεις γιατί είναι η δουλειά μου, δεν έχω βάλει τελεία προφανώς. Θα είμαι πιο επιλεκτική αυτή τη φορά», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 4 Ιουνίου.
Παράλληλα, η αθλητικογράφος αναφέρθηκε και στη βάφτιση του γιου της, εξηγώντας πως τα αρχικά τους σχέδια άλλαξαν. Αν και εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είχαν επιλέξει στην αρχή ως τόπο για το μυστήριο την Κρήτη, τελικά θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. «Είμαστε έτοιμοι για τη βάφτιση, έχει απομακρυνθεί το σχέδιο να γίνει στην Κρήτη, θα γίνει κοντά στην Αθήνα. Έχουμε βρει το όνομα, αλλά δεν το λέμε», πρόσθεσε.
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«Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, προφανώς και βλέπω στα κλεφτά. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη και χαρούμενη με τη συνθήκη που ζω αυτή τη στιγμή, με το παιδί και με το ραδιόφωνο. Οπότε είμαι πάρα πολύ γεμάτη. Είμαι ανοιχτή σε νέες προτάσεις γιατί είναι η δουλειά μου, δεν έχω βάλει τελεία προφανώς. Θα είμαι πιο επιλεκτική αυτή τη φορά», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 4 Ιουνίου.
Παράλληλα, η αθλητικογράφος αναφέρθηκε και στη βάφτιση του γιου της, εξηγώντας πως τα αρχικά τους σχέδια άλλαξαν. Αν και εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είχαν επιλέξει στην αρχή ως τόπο για το μυστήριο την Κρήτη, τελικά θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. «Είμαστε έτοιμοι για τη βάφτιση, έχει απομακρυνθεί το σχέδιο να γίνει στην Κρήτη, θα γίνει κοντά στην Αθήνα. Έχουμε βρει το όνομα, αλλά δεν το λέμε», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
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