Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Στο Παλέρμο για τριήμερο πάρτι μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο
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Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ Ιταλία

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Στο Παλέρμο για τριήμερο πάρτι μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο πριν από λίγες μέρες στο Λονδίνο

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Στο Παλέρμο για τριήμερο πάρτι μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο
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Στο Παλέρμο της Σικελίας βρίσκονται η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ για τους τριήμερους εορτασμούς μετά τον γάμο τους. Η διάσημη τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες στο Λονδίνο με μια λιτή τελετή στο δημαρχείο, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές τους.

Οι νεόνυμφοι απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια της μέρας στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Grand Hotel Villa Igiea», ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε και της οικογένειάς του.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν στη βεράντα του ξενοδοχείου για πρωινό. Η Ντούα Λίπα εθεάθη με ένα μπλε ριγέ πουκάμισο πάνω από το παρεό της, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ φορούσε καφέ πόλο μπλουζάκι και λευκή βερμούδα. Στο τραπέζει κάθονταν συνολικά δέκα άτομα.

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