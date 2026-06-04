Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Στο Παλέρμο για τριήμερο πάρτι μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Στο Παλέρμο για τριήμερο πάρτι μετά τον γάμο τους, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο πριν από λίγες μέρες στο Λονδίνο
Στο Παλέρμο της Σικελίας βρίσκονται η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ για τους τριήμερους εορτασμούς μετά τον γάμο τους. Η διάσημη τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες στο Λονδίνο με μια λιτή τελετή στο δημαρχείο, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές τους.
Οι νεόνυμφοι απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια της μέρας στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Grand Hotel Villa Igiea», ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε και της οικογένειάς του.
Οι δυο τους εμφανίστηκαν στη βεράντα του ξενοδοχείου για πρωινό. Η Ντούα Λίπα εθεάθη με ένα μπλε ριγέ πουκάμισο πάνω από το παρεό της, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ φορούσε καφέ πόλο μπλουζάκι και λευκή βερμούδα. Στο τραπέζει κάθονταν συνολικά δέκα άτομα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι νεόνυμφοι απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια της μέρας στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Grand Hotel Villa Igiea», ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε και της οικογένειάς του.
Οι δυο τους εμφανίστηκαν στη βεράντα του ξενοδοχείου για πρωινό. Η Ντούα Λίπα εθεάθη με ένα μπλε ριγέ πουκάμισο πάνω από το παρεό της, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ φορούσε καφέ πόλο μπλουζάκι και λευκή βερμούδα. Στο τραπέζει κάθονταν συνολικά δέκα άτομα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Singer Dua Lipa and actor Callum Turner wed at a civil ceremony in London on Sunday before heading to Palermo, Italy, where guests are gathering at the luxurious Villa Igiea hotel for wedding celebrations https://t.co/JB9t9ywgrl pic.twitter.com/LdXkmr2Ptj— Reuters (@Reuters) June 4, 2026
Le foto esclusive di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: gli sposi al Villa Igiea per la luna di miele siciliana— La Sicilia (@lasicilia) June 4, 2026
Cappellino al contrario, camicia azzurra a maniche lunghe e un pareo annodato alla vita, la postar a suo agio. Nel porto lo yacht di 90 metri
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