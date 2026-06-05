Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν σε αυτοκίνητο δίπλα στο κοινοβούλιο πολιτείας του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό αποκεφαλισμός Πτώματα

Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν σε αυτοκίνητο δίπλα στο κοινοβούλιο πολιτείας του Μεξικού

Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε πλαστικές σακούλες σε εγκαταλελειμμένο όχημα στην Τσιλπανσίνγκο, σε μια πολιτεία που μαστίζεται από τη βία των καρτέλ ναρκωτικών

Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν σε αυτοκίνητο δίπλα στο κοινοβούλιο πολιτείας του Μεξικού
Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταλειφθεί στα περίχωρα του κοινοβουλίου της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, στην Τσιλπανσίνγκο (νότια).

Η Γκερέρο, διεθνώς γνωστή καθώς σε αυτή βρίσκεται η λουτρόπολη Ακαπούλκο, παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.



Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στο όχημα που είχε εγκαταλειφθεί πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου.



Σε αυτή την παραθαλάσσια πολιτεία στο νότιο Μεξικό συγκρούονται κυρίως τα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος.

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Πριν από δυο εβδομάδες, κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πατρογονικά εδάφη της εξαιτίας βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στο καρτέλ Λος Αρδίγιος.

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