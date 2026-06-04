Σάρον Στόουν: Θα έκανα διπλή μαστεκτομή γιατί μου είπαν ότι είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου είπε ότι ήταν γελοίο, εκεί τελείωσε ο γάμος μας

Η Στόουν αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της δεν αντέδρασε όπως θα περίμενε: «Ο σύζυγός μου είπε "Αυτό είναι γελοίο", και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε "αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω". "Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα.

Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις», δήλωσε.



