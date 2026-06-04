Η Σακίρα δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση: Δεν με νοιάζουν οι μελλοντικοί σύντροφοι, σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου
Η Σακίρα δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση: Δεν με νοιάζουν οι μελλοντικοί σύντροφοι, σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου
Δεν υπάρχει χώρος ή χρόνος για οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή, τόνισε η τραγουδίστρια
Καθόλου έτοιμη για μία νέα σχέση αισθάνεται η Σακίρα, η οποία δήλωσε πως δεν σκέφτεται μελλοντικούς συντρόφους αυτή τη στιγμή, παρά μόνο να μεγαλώσει τα παιδιά της.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η 49χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι αυτή την περίοδο είναι πλήρως αφοσιωμένη στην ανατροφή των δύο γιων της, που είναι πάντοτε η προτεραιότητά της, αλλά και στη δουλειά της.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Σακίρα: «Δεν σκέφτομαι μελλοντικούς συντρόφους. Απλώς σκέφτομαι να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ίσως όταν μεγαλώσουν. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με την καριέρα μου και τη ζωή μου και δεν υπάρχει χώρος ή χρόνος για οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω κοινωνική ζωή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στο τραγούδι μου λέω ότι οι single γυναίκες περνούν πολύ ωραία και είναι αλήθεια, αλλά όχι πολύ για εμένα τώρα, γιατί είμαι μία "πολυάσχολη μέλισσα"», τονίζοντας πως αυτό το διάστημα συμβαίνουν πολλά στη ζωή της και ετοιμάζεται για τη δεύτερη περιοδεία της, με τις υποχρεώσεις των παιδιών της να μην έχουν τέλος.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σακίρα αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Πικέ, επισημαίνοντας πως δεν «πάγωσε» τη ζωή της, παρά τις δυσκολίες: «Όταν ο κόσμος σου καταρρέει, πρέπει να σηκωθείς, να πληρώσεις τους λογαριασμούς, να ετοιμάσεις πρωινό και να πας τα παιδιά στο σχολείο. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε.
Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της μητρότητας, τονίζοντας πόσο έχει αλλάξει την οπτική της για τη ζωή: «Η μητρότητα σε κάνει δυνατή. Από τη στιγμή που έγινα μητέρα, βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Τα παιδιά μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και μαθαίνω από αυτά κάθε μέρα».
Η Σακίρα και ο Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους στις 4 Ιουνίου 2022, έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας, με το διαζύγιό τους να απασχολεί τα media για καιρό, καθώς η τραγουδίστρια αντιλήφθηκε πως ο ποδοσφαιριστής την απατούσε.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η 49χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι αυτή την περίοδο είναι πλήρως αφοσιωμένη στην ανατροφή των δύο γιων της, που είναι πάντοτε η προτεραιότητά της, αλλά και στη δουλειά της.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Σακίρα: «Δεν σκέφτομαι μελλοντικούς συντρόφους. Απλώς σκέφτομαι να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ίσως όταν μεγαλώσουν. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με την καριέρα μου και τη ζωή μου και δεν υπάρχει χώρος ή χρόνος για οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω κοινωνική ζωή».
Δείτε το βίντεο
@people "I'm just enjoying this moment in time" — and as you should, #Shakira! Between being a mom, touring, and gearing up for the #WorldCup ♬ original sound - People Magazine
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στο τραγούδι μου λέω ότι οι single γυναίκες περνούν πολύ ωραία και είναι αλήθεια, αλλά όχι πολύ για εμένα τώρα, γιατί είμαι μία "πολυάσχολη μέλισσα"», τονίζοντας πως αυτό το διάστημα συμβαίνουν πολλά στη ζωή της και ετοιμάζεται για τη δεύτερη περιοδεία της, με τις υποχρεώσεις των παιδιών της να μην έχουν τέλος.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σακίρα αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Πικέ, επισημαίνοντας πως δεν «πάγωσε» τη ζωή της, παρά τις δυσκολίες: «Όταν ο κόσμος σου καταρρέει, πρέπει να σηκωθείς, να πληρώσεις τους λογαριασμούς, να ετοιμάσεις πρωινό και να πας τα παιδιά στο σχολείο. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε.
Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της μητρότητας, τονίζοντας πόσο έχει αλλάξει την οπτική της για τη ζωή: «Η μητρότητα σε κάνει δυνατή. Από τη στιγμή που έγινα μητέρα, βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Τα παιδιά μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και μαθαίνω από αυτά κάθε μέρα».
Η Σακίρα και ο Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους στις 4 Ιουνίου 2022, έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας, με το διαζύγιό τους να απασχολεί τα media για καιρό, καθώς η τραγουδίστρια αντιλήφθηκε πως ο ποδοσφαιριστής την απατούσε.
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