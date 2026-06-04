Ο σύζυγος της Ζόε Σαλντάνα την αποθέωσε δημόσια: Είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της
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Ζόε Σαλντάνα Σύζυγος

Ο σύζυγος της Ζόε Σαλντάνα την αποθέωσε δημόσια: Είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της

Η ηθοποιός και ο Μάρκο Περέγκο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2013, ετοιμάζονται να συνεργαστούν σε νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ

Ο σύζυγος της Ζόε Σαλντάνα την αποθέωσε δημόσια: Είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της
Γεωργία Κοτζιά
Δημόσια αποθέωσε τη Ζόε Σαλντάνα ο σύζυγός της, αποκαλώντας τη «μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της».

Ο Μάρκο Περέγκο δήλωσε στο People πως αντλεί έμπνευση από τη σύζυγό του τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο: «Για μένα, η Ζόε είναι χωρίς καμία αμφιβολία μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της. Προσπαθώ να “κλέψω” κάθε μυστικό της», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτό που θαυμάζει περισσότερο είναι η αυθεντικότητα και η αλήθεια που φέρνει στους ρόλους της.

«Η αλήθεια είναι αυτό που αναζητάς ως ηθοποιός και εκείνη δεν φοβάται να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι αντισυμβατική, πολύ όμορφη και απόλυτα ειλικρινής», πρόσθεσε ο Ιταλός παραγωγός.

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2013 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ετοιμάζεται να συνεργαστεί ξανά στην ταινία «Still Life», στην οποία η Σαλντάνα θα πρωταγωνιστεί, ενώ ο Περέγκο θα συμμετέχει στην παραγωγή. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στο «The Absence of Eden», όπου εκείνος έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ η σύζυγός του ήταν ξανά πρωταγωνίστρια.

Αυτό το διάστημα, η οικογένεια βρίσκεται στην Ιταλία, όπου η Σαλντά πραγματοποιεί γυρίσματα για τη νέα της ταινία «Positano», δίπλα στον Μάθιου ΜακΚόναχι: «Αγαπάμε να ταξιδεύουμε, να δημιουργούμε τέχνη και να κάνουμε ταινίες. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για όλα αυτά», δήλωσε ο Περέγκο.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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