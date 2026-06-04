Νίκος Μέλλος για τη διάγνωση με καρκίνο: Φανταζόμουν ότι όταν έρχεται, είναι για να «χαιρετήσεις»
Νίκος Μέλλος για τη διάγνωση με καρκίνο: Φανταζόμουν ότι όταν έρχεται, είναι για να «χαιρετήσεις»
Πλέον είμαι καλά, ξεκαθάρισε ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη διάγνωσή του με καρκίνο περιέγραψε ο Νίκος Μέλλος, εστιάζοντας παράλληλα στον τρόπο με τον οποίο τον άλλαξε η περιπέτεια της υγείας του. Ο ηθοποιός, που συμμετείχε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» το 2021, είχε επικοινωνήσει το σοβαρό πρόβλημα με μία ανάρτηση στο Instagram τον περασμένο Φεβρουάριο.
Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή μοιράστηκε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που είχε κάνει, πριν τελικά ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο ίδιος πίστευε ότι αν κάποιος νοσήσει με καρκίνο, δεν μπορεί να την καταπολεμήσει. Τελικά, όμως μέσα από όσα βίωσε βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
«Είχα μια ενόχληση, είπα να το κοιτάξω, η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά», είπε αρχικά ο Νίκος Μέλλος στο «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:40
Στη συνέχεια, στάθηκε στη στήριξη της οικογένειάς του και των φίλων του, Για πρώτη φορά στη ζωή του έδειξε την ευαλωτότητά του και αφέθηκε να τον φροντίσουν. «Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Είμαστε και θα είμαστε. Είδα πώς είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Δεν επέτρεπα να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι ''το έχεις, είσαι δυνατός''. Και έγινε αλήθεια, με έπεισα ότι είμαι δυνατός και το πήρα στην πλάκα», εξομολογήθηκε.
Όπως εξήγησε, θεωρούσε ότι, όταν κάποιος πάσχει από καρκίνο, δεν υπάρχει η πιθανότητα ίασης. «Ήταν όντως όλοι εκεί. Πολύς φόβος, είχαμε χάσει και τη γιαγιά μας από καρκίνο. Φανταζόμουν ότι όταν έρχεται ο καρκίνος, είναι για να χαιρετήσεις. Μπορώ να πω ότι άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα. Είμαι 31 ετών, δεν είμαι τόσο μικρός. Με έκανε να εκτιμήσω τη ζωή. Είπα λίγο να μειώσω το άγχος και να τους γράψω όλους», συμπλήρωσε.
Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή μοιράστηκε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που είχε κάνει, πριν τελικά ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο ίδιος πίστευε ότι αν κάποιος νοσήσει με καρκίνο, δεν μπορεί να την καταπολεμήσει. Τελικά, όμως μέσα από όσα βίωσε βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
«Είχα μια ενόχληση, είπα να το κοιτάξω, η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά», είπε αρχικά ο Νίκος Μέλλος στο «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:40
Στη συνέχεια, στάθηκε στη στήριξη της οικογένειάς του και των φίλων του, Για πρώτη φορά στη ζωή του έδειξε την ευαλωτότητά του και αφέθηκε να τον φροντίσουν. «Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Είμαστε και θα είμαστε. Είδα πώς είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Δεν επέτρεπα να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι ''το έχεις, είσαι δυνατός''. Και έγινε αλήθεια, με έπεισα ότι είμαι δυνατός και το πήρα στην πλάκα», εξομολογήθηκε.
Όπως εξήγησε, θεωρούσε ότι, όταν κάποιος πάσχει από καρκίνο, δεν υπάρχει η πιθανότητα ίασης. «Ήταν όντως όλοι εκεί. Πολύς φόβος, είχαμε χάσει και τη γιαγιά μας από καρκίνο. Φανταζόμουν ότι όταν έρχεται ο καρκίνος, είναι για να χαιρετήσεις. Μπορώ να πω ότι άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα. Είμαι 31 ετών, δεν είμαι τόσο μικρός. Με έκανε να εκτιμήσω τη ζωή. Είπα λίγο να μειώσω το άγχος και να τους γράψω όλους», συμπλήρωσε.
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