Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Σε έντονο, γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ζήτησε να φυλακιστούν «για λίγους μήνες» οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, αντί να απελαθούν.Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών, με εντολή του υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη, το διάβημα έγινε προς τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, ενώ είχε προηγηθεί παράσταση, για τον ίδιο λόγο από την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Με το διάβημακαλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.Στο μεταξύ, το κέντρο κράτησης στο, που κρατούνται οι, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκοεπισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία της ελληνικής πρεσβείας στο. Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών, οι κρατούμενοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους.«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».