Κάρα Ντελεβίν: Ο αυτοκτονικός ιδεασμός επέστρεψε όταν ήμουν στο απόγειο της δόξας μου
Κάρα Ντελεβίν: Ο αυτοκτονικός ιδεασμός επέστρεψε όταν ήμουν στο απόγειο της δόξας μου
Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήμουν πιο ευτυχισμένη από ποτέ, εμυστηρεύτηκε η ηθοποιός και μοντέλο
Αποκαλύψεις για την περίοδο που ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά έκανε η Κάρα Ντελεβίν, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Call Her Daddy» της Άλεξ Κούπερ, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε καθημερινή χρήση του ναρκωτικού GHB, πριν υποστεί επιληπτικές κρίσεις που τελικά λειτούργησαν ως καμπανάκι αφύπνισης στην πορεία της προς την απεξάρτηση.
Αν και πολλοί θαυμαστές συνδέουν την ιστορία της απεξάρτησής της με τις viral φωτογραφίες των παπαράτσι, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχία το 2022, η ίδια είπε στην Κούπερ ότι η πραγματικότητα στα παρασκήνια ήταν πολύ πιο σοβαρή. Εκείνη την περίοδο, έκανε χρήση GHB για να «θέτει ουσιαστικά τον εαυτό της εκτός λειτουργίας» και στη συνέχεια κοκαΐνης για να παραμένει ξύπνια.
Η 33χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να απεξαρτηθεί μετά τον ξέφρενο εορτασμό των 30ών γενεθλίων της, ύστερα από χρόνια χρήσης ναρκωτικών, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε απλώς να σταματήσει μόνη της. Αντ’ αυτού, κατάλαβε πόσο εξαρτημένη ήταν.
«Δεν ήξερα πόσο εθιστικό ήταν αυτό το πράγμα», είπε, αναφερόμενη στο συγκεκριμένο ναρκωτικό. «Απλώς νόμιζα ότι το έπαιρνα κάθε μέρα. Δεν ήξερα ότι έπρεπε πραγματικά να κάνεις ιατρική αποτοξίνωση από αυτό. Και άρχισα να έχω επιληπτικές κρίσεις και κυριολεκτικά, οι φωτογραφίες του 2022 τραβήχτηκαν αμέσως αφού είχα πάθει επιληπτική κρίση στο Burning Man».
Η Ντελεβίν παραδέχτηκε ότι η χρήση ουσιών αρχικά της πρόσφερε ανακούφιση από χρόνια συναισθηματικής αναστάτωσης, που συνδεόταν με παιδικά τραύματα, τις δυσκολίες με την ασθένεια της μητέρας της και μακροχρόνιες προκλήσεις στην ψυχική της υγεία.
«Όταν άρχισα για πρώτη φορά να κάνω χρήση ναρκωτικών, ήταν αυτή η αναζήτηση σύνδεσης. Και ένιωθα ότι βρήκα τον εαυτό μου, καταλαβαίνεις; Ήμουν διασκεδαστική. Και αγαπούσα τη μουσική. Και αγαπούσα τον χορό. Και έλεγα: “Ω, αυτό είναι κάποιος που μου αρέσει πραγματικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο”», εκμυστηρεύτηκε.
«Ήμουν αρκετά μικρή όταν ξεκίνησα – επειδή δεν είχα χρήματα τότε – άρχισα να αγοράζω ναρκωτικά για να τα πουλάω και να τα χρησιμοποιώ». Αυτό που ξεκίνησε ως πηγή σύνδεσης εξελίχθηκε σε έναν τρόπο απομόνωσης και εξαφάνισης, είπε. Τελικά, βρέθηκε να κάνει χρήση ουσιών μόνη της, ένα σημείο καμπής που σήμερα αναγνωρίζει ως προειδοποιητικό σημάδι.
«Κατάλαβα ότι ήταν κακό όταν άρχισα να τα παίρνω μόνη μου και πόσο πολύ μου άρεσε αυτό και πόσο πολύ ήξερα ότι οι άνθρωποι δεν με έκριναν», είπε η Ντελεβίν. «Και δεν έκρινα τον εαυτό μου γι’ αυτό. Και μπορούσα να εξαφανιστώ. Και αυτό – ήξερα ότι ήταν πρόβλημα».
Η Ντελεβίν αναγνώρισε ότι η καριέρα της ανθούσε, την ώρα που η προσωπική της ζωή κατέρρεε. Η επιτυχία συχνά κάλυπτε τη σοβαρότητα όσων συνέβαιναν, επειδή συνέχιζε να εργάζεται, να κερδίζει χρήματα και να διατηρεί μια δημόσια εικόνα που έδειχνε λειτουργική. «Όταν είσαι επιτυχημένος και όταν φαίνεται ότι τα πηγαίνεις περίφημα – έχεις φτιαγμένα μαλλιά και μακιγιάζ – είναι κάπως εντάξει», εξήγησε. «Οι άνθρωποι βρίσκουν δικαιολογίες, οι άνθρωποι βγάζουν χρήματα. Πληρώνεις τις ζωές, τις δουλειές και τα παιδιά ανθρώπων, ξέρεις, δεν θέλεις να σταματήσεις. Δεν θέλεις να πεις όχι», πρόσθεσε.
Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή δημόσια εικόνα, η Ντελεβίν είπε ότι η ιδιωτική της πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σκοτεινή από όσο είχε αντιληφθεί κανείς. «Αν πω ότι ήμουν καλή στο να το κρύβω, οι άνθρωποι θα έλεγαν: “Όχι, δεν ήσουν”. Αλλά αν οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν κακό αυτό που έβλεπαν – δεν είδαν ούτε τα μισά», μοιράστηκε. «Η πραγματική ζημιά γινόταν όταν ήμουν μόνη, γιατί εκεί δεν μπορούσε κανείς να με σταματήσει».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έφτασε σε αυτοκτονικό ιδεασμό στο απόγειο της φήμης της, παρότι φαινόταν να έχει όλα όσα είχε ποτέ θελήσει. «Νομίζω ότι ο αυτοκτονικός ιδεασμός επέστρεψε όταν ήμουν στο απόγειο της δόξας μου, όταν υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ», θυμήθηκε η Ντελεβίν. «Και ένιωθα την περισσότερη ενοχή και ένιωθα περισσότερο από ποτέ ότι δεν άξιζα τίποτα από όλα αυτά. Και ήμουν τόσο κοντά στο να βάλω τέλος στη ζωή μου».
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Call Her Daddy» της Άλεξ Κούπερ, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε καθημερινή χρήση του ναρκωτικού GHB, πριν υποστεί επιληπτικές κρίσεις που τελικά λειτούργησαν ως καμπανάκι αφύπνισης στην πορεία της προς την απεξάρτηση.
Αν και πολλοί θαυμαστές συνδέουν την ιστορία της απεξάρτησής της με τις viral φωτογραφίες των παπαράτσι, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχία το 2022, η ίδια είπε στην Κούπερ ότι η πραγματικότητα στα παρασκήνια ήταν πολύ πιο σοβαρή. Εκείνη την περίοδο, έκανε χρήση GHB για να «θέτει ουσιαστικά τον εαυτό της εκτός λειτουργίας» και στη συνέχεια κοκαΐνης για να παραμένει ξύπνια.
Η 33χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να απεξαρτηθεί μετά τον ξέφρενο εορτασμό των 30ών γενεθλίων της, ύστερα από χρόνια χρήσης ναρκωτικών, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε απλώς να σταματήσει μόνη της. Αντ’ αυτού, κατάλαβε πόσο εξαρτημένη ήταν.
«Δεν ήξερα πόσο εθιστικό ήταν αυτό το πράγμα», είπε, αναφερόμενη στο συγκεκριμένο ναρκωτικό. «Απλώς νόμιζα ότι το έπαιρνα κάθε μέρα. Δεν ήξερα ότι έπρεπε πραγματικά να κάνεις ιατρική αποτοξίνωση από αυτό. Και άρχισα να έχω επιληπτικές κρίσεις και κυριολεκτικά, οι φωτογραφίες του 2022 τραβήχτηκαν αμέσως αφού είχα πάθει επιληπτική κρίση στο Burning Man».
Cara Delevingne Says She Was “So Close to Ending” Her Life Amid Drug Addiction https://t.co/s1CDamqKVv— E! News (@enews) June 3, 2026
«Όταν άρχισα για πρώτη φορά να κάνω χρήση ναρκωτικών, ήταν αυτή η αναζήτηση σύνδεσης. Και ένιωθα ότι βρήκα τον εαυτό μου, καταλαβαίνεις; Ήμουν διασκεδαστική. Και αγαπούσα τη μουσική. Και αγαπούσα τον χορό. Και έλεγα: “Ω, αυτό είναι κάποιος που μου αρέσει πραγματικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο”», εκμυστηρεύτηκε.
«Ήμουν αρκετά μικρή όταν ξεκίνησα – επειδή δεν είχα χρήματα τότε – άρχισα να αγοράζω ναρκωτικά για να τα πουλάω και να τα χρησιμοποιώ». Αυτό που ξεκίνησε ως πηγή σύνδεσης εξελίχθηκε σε έναν τρόπο απομόνωσης και εξαφάνισης, είπε. Τελικά, βρέθηκε να κάνει χρήση ουσιών μόνη της, ένα σημείο καμπής που σήμερα αναγνωρίζει ως προειδοποιητικό σημάδι.
«Κατάλαβα ότι ήταν κακό όταν άρχισα να τα παίρνω μόνη μου και πόσο πολύ μου άρεσε αυτό και πόσο πολύ ήξερα ότι οι άνθρωποι δεν με έκριναν», είπε η Ντελεβίν. «Και δεν έκρινα τον εαυτό μου γι’ αυτό. Και μπορούσα να εξαφανιστώ. Και αυτό – ήξερα ότι ήταν πρόβλημα».
Η Ντελεβίν αναγνώρισε ότι η καριέρα της ανθούσε, την ώρα που η προσωπική της ζωή κατέρρεε. Η επιτυχία συχνά κάλυπτε τη σοβαρότητα όσων συνέβαιναν, επειδή συνέχιζε να εργάζεται, να κερδίζει χρήματα και να διατηρεί μια δημόσια εικόνα που έδειχνε λειτουργική. «Όταν είσαι επιτυχημένος και όταν φαίνεται ότι τα πηγαίνεις περίφημα – έχεις φτιαγμένα μαλλιά και μακιγιάζ – είναι κάπως εντάξει», εξήγησε. «Οι άνθρωποι βρίσκουν δικαιολογίες, οι άνθρωποι βγάζουν χρήματα. Πληρώνεις τις ζωές, τις δουλειές και τα παιδιά ανθρώπων, ξέρεις, δεν θέλεις να σταματήσεις. Δεν θέλεις να πεις όχι», πρόσθεσε.
Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή δημόσια εικόνα, η Ντελεβίν είπε ότι η ιδιωτική της πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σκοτεινή από όσο είχε αντιληφθεί κανείς. «Αν πω ότι ήμουν καλή στο να το κρύβω, οι άνθρωποι θα έλεγαν: “Όχι, δεν ήσουν”. Αλλά αν οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν κακό αυτό που έβλεπαν – δεν είδαν ούτε τα μισά», μοιράστηκε. «Η πραγματική ζημιά γινόταν όταν ήμουν μόνη, γιατί εκεί δεν μπορούσε κανείς να με σταματήσει».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έφτασε σε αυτοκτονικό ιδεασμό στο απόγειο της φήμης της, παρότι φαινόταν να έχει όλα όσα είχε ποτέ θελήσει. «Νομίζω ότι ο αυτοκτονικός ιδεασμός επέστρεψε όταν ήμουν στο απόγειο της δόξας μου, όταν υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ», θυμήθηκε η Ντελεβίν. «Και ένιωθα την περισσότερη ενοχή και ένιωθα περισσότερο από ποτέ ότι δεν άξιζα τίποτα από όλα αυτά. Και ήμουν τόσο κοντά στο να βάλω τέλος στη ζωή μου».
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