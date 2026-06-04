Κάιλι Τζένερ: Οι πόζες με αποκαλυπτικό φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
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Κάιλι Τζένερ Φόρεμα Παραλία

Κάιλι Τζένερ: Οι πόζες με αποκαλυπτικό φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η επιχειρηματίας και Influencer επέλεξε μία σέξι δημιουργία και πόζαρε σε παραλία

Κάιλι Τζένερ: Οι πόζες με αποκαλυπτικό φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα πόζαρε σε παραλία η Κάιλι Τζένερ, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram. 

 Η επιχειρηματίας και Influencer επέλεξε μία σέξι δημιουργία με μεγάλα κοψίματα στο πλάι που άφηνε την πλάτη της ακάλυπτη. Παίρνοντας σέξι πόζες, φωτογραφήθηκε στην αμμουδιά και μέσα στη θάλασσα, με φόντο πάντα το ηλιοβασίλεμα. «Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε τις φωτογραφίες

καταγραφη


Κάιλι Τζένερ: Οι πόζες με αποκαλυπτικό φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Κάιλι Τζένερ: Οι πόζες με αποκαλυπτικό φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Κάιλι Τζένερ: Οι πόζες με αποκαλυπτικό φόρεμα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
6 ΣΧΟΛΙΑ

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