50 Cent: Η ανάρτησή του λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του Diddy
50 Cent: Η ανάρτησή του λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του Diddy
Ο ράπερ δημοσίευσε μία ειρωνική επιστολή προς τον δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση του μουσικού
Οι κόντρες στη μουσική βιομηχανία δεν ξεχνιούνται εύκολα. Ο 50 Cent επανήλθε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, τρολάροντας τον Diddy με μια σατιρική «επιστολή προς τον δικαστή» μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της ποινής του.
Ο 50χρονος ράπερ δημοσίευσε στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο Twitter το γράμμα του προς τον δικαστή Arun Subramanian, ζητώντας να «λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια του κοινού πριν αφήσει τον Diddy ελεύθερο». Στην επιστολή του, ο 50 Cent ανέφερε: «Έχω μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τον Puffy εδώ και 20 χρόνια. Είναι πολύ επικίνδυνος. Πολλές φορές φοβήθηκα για τη ζωή μου».
Ο ράπερ υποστήριξε ότι ο 55χρονος δεν είχε αρκετό χρόνο να μετανοήσει ή να αλλάξει συμπεριφορά, παρά το γεγονός ότι δίδαξε ένα μάθημα στη φυλακή. Παράλληλα, αναφέρθηκε ειρωνικά στις 1.000 φιάλες με baby oil και λιπαντικά που βρέθηκαν στα ακίνητά του στη Μαιάμι και το Λος Άντζελες κατά τις έρευνες του Homeland Security, γράφοντας: «Τελικά, ο Diddy θα επιστρέψει στο να προσλαμβάνει περισσότερους άνδρες εργαζόμενους στο σεξ και να κρατά τα περισσότερα μπουκάλια μακριά από το κοινό. Και τα μωρά τα χρειάζονται». Το γράμμα συνοδευόταν από την λεζάντα του 50 Cent στο Twitter: «Αυτή είναι η επιστολή μου προς τον δικαστή για την υπόθεση του Diddy».
Aπό την πλευρά του, ο ίδιος ο Diddy είχε γράψει επιστολή τεσσάρων σελίδων προς τον δικαστή πριν την ποινή του την Παρασκευή, ζητώντας «έλεος» ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στους επτά γιους και κόρες του.
Στην επιστολή του ο Diddy ανέφερε: «Σας ζητώ έλεος σήμερα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τα παιδιά μου». Παραδέχτηκε ότι έχει «αποτύχει ως πατέρας» και ότι φοβάται «να περάσει έστω και ένα δευτερόλεπτο μακριά από τα παιδιά του», τονίζοντας ότι «δεν τον νοιάζει πια για τα χρήματα ή τη φήμη».
Ο ράπερ ανέλαβε «πλήρη ευθύνη» για τα παλιά του λάθη, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής κακοποίησης της πρώην συντρόφου του, Cassie Ventura σε ξενοδοχείο, όπως φαίνεται σε βίντεο του 2016. Όπως αναφέρει: «Η σκηνή και οι εικόνες μου να χτυπώ την Cassie παίζουν ξανά και ξανά στο κεφάλι μου καθημερινά. Εχασα κυριολεκτικά το μυαλό μου. Ήμουν εντελώς λάθος που έβαλα τα χέρια μου πάνω στη γυναίκα που αγάπησα. Λυπάμαι γι’ αυτό και θα λυπάμαι πάντα».
Στην επιστολή του συνέχισε: «Αισθάνομαι ειλικρινή λύπη για κάτι που δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω σε κάποιον άλλον: αν έβαζε χέρια πάνω σε μία από τις κόρες μου. Γι’ αυτό μου είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Είναι σαν μια βαθιά πληγή που αφήνει μια άσχημη ουλή».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ο 50χρονος ράπερ δημοσίευσε στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο Twitter το γράμμα του προς τον δικαστή Arun Subramanian, ζητώντας να «λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια του κοινού πριν αφήσει τον Diddy ελεύθερο». Στην επιστολή του, ο 50 Cent ανέφερε: «Έχω μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τον Puffy εδώ και 20 χρόνια. Είναι πολύ επικίνδυνος. Πολλές φορές φοβήθηκα για τη ζωή μου».
Ο ράπερ υποστήριξε ότι ο 55χρονος δεν είχε αρκετό χρόνο να μετανοήσει ή να αλλάξει συμπεριφορά, παρά το γεγονός ότι δίδαξε ένα μάθημα στη φυλακή. Παράλληλα, αναφέρθηκε ειρωνικά στις 1.000 φιάλες με baby oil και λιπαντικά που βρέθηκαν στα ακίνητά του στη Μαιάμι και το Λος Άντζελες κατά τις έρευνες του Homeland Security, γράφοντας: «Τελικά, ο Diddy θα επιστρέψει στο να προσλαμβάνει περισσότερους άνδρες εργαζόμενους στο σεξ και να κρατά τα περισσότερα μπουκάλια μακριά από το κοινό. Και τα μωρά τα χρειάζονται». Το γράμμα συνοδευόταν από την λεζάντα του 50 Cent στο Twitter: «Αυτή είναι η επιστολή μου προς τον δικαστή για την υπόθεση του Diddy».
This is my letter to the judge on Diddy’s case. 😟what I’m scared for my life! LOL • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/CIlcR9jOWd— 50cent (@50cent) October 2, 2025
Στην επιστολή του ο Diddy ανέφερε: «Σας ζητώ έλεος σήμερα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τα παιδιά μου». Παραδέχτηκε ότι έχει «αποτύχει ως πατέρας» και ότι φοβάται «να περάσει έστω και ένα δευτερόλεπτο μακριά από τα παιδιά του», τονίζοντας ότι «δεν τον νοιάζει πια για τα χρήματα ή τη φήμη».
Ο ράπερ ανέλαβε «πλήρη ευθύνη» για τα παλιά του λάθη, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής κακοποίησης της πρώην συντρόφου του, Cassie Ventura σε ξενοδοχείο, όπως φαίνεται σε βίντεο του 2016. Όπως αναφέρει: «Η σκηνή και οι εικόνες μου να χτυπώ την Cassie παίζουν ξανά και ξανά στο κεφάλι μου καθημερινά. Εχασα κυριολεκτικά το μυαλό μου. Ήμουν εντελώς λάθος που έβαλα τα χέρια μου πάνω στη γυναίκα που αγάπησα. Λυπάμαι γι’ αυτό και θα λυπάμαι πάντα».
Στην επιστολή του συνέχισε: «Αισθάνομαι ειλικρινή λύπη για κάτι που δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω σε κάποιον άλλον: αν έβαζε χέρια πάνω σε μία από τις κόρες μου. Γι’ αυτό μου είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Είναι σαν μια βαθιά πληγή που αφήνει μια άσχημη ουλή».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα