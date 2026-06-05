Ο Ρούμπιο υπόσχεται στήριξη στη Βολιβία εν μέσω πολιτικής και κοινωνικής κρίσης

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας για αυξημένη βοήθεια, ενώ οι μαζικές κινητοποιήσεις παραλύουν τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα