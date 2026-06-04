Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και ο Τζόναθαν Γκροφ σε μία επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση στη νέα τους ταινία «Trust the Man»
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Ντάνιελ Ράντκλιφ Ταινία

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και ο Τζόναθαν Γκροφ σε μία επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση στη νέα τους ταινία «Trust the Man»

Πρόκειται για ένα έργο σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γουίλ Γκράχαμ - Οι δύο άντρες θα συνεργαστούν ξανά μετά το βραβευμένο με Tony μιούζικαλ «Merrily We Roll Along» 

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και ο Τζόναθαν Γκροφ σε μία επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση στη νέα τους ταινία «Trust the Man»
Στο «Trust the Man», κινηματογραφικό θρίλερ με φόντο τον πόλεμο του Βιετνάμ, το οποίο είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ενόψει της Ευρωπαϊκής Αγοράς Κινηματογράφου (EFM) θα συμπρωταγωνιστήσει ο βραβευμένος με Tony και Grammy ηθοποιός Τζόναθαν Γκροφ, με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Το πρότζεκτ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γουίλ Γκράχαμ, επανενώνει το δίδυμο μετά τη συνεργασία τους στην πολυβραβευμένη με Tony αναβίωση του μιούζικαλ «Merrily We Roll Along» του Στίβεν Σόντχαϊμ, η οποία κατέρριψε τα ρεκόρ εισπράξεων του θεάτρου Hudson αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των παραστάσεών της.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Νιου Τζέρσεϊ. Το «Trust the Man» ακολουθεί «έναν φιλόδοξο αξιωματικό του Στρατού, στον οποίο ανατίθεται να ερευνήσει έναν παρασημοφορημένο στρατιώτη με μυστηριώδες παρελθόν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Καθώς η παρακολούθηση και η ανάκριση εντείνονται, τα όρια μεταξύ πίστης και εμμονής θολώνουν, οδηγώντας και τους δύο άνδρες σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση».



Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Γκράχαμ, Τόνια Ντέιβις και Μαξ Λίνσκι για την Invitation Media, ο Λουκ Ρότζερς και ο 'Αλεξ Σκοτ. Οι Τζέφρι Σόρος και Χέιλι Γουιρένγκο αναλαμβάνουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών με την Τζες Χάκελ στη συμπαραγωγή. Η UTA εκπροσωπεί τα αμερικανικά δικαιώματα ενώ η Neon International χειρίζεται τα διεθνή.

Αυτή την περίοδο, ο Γκροφ βρίσκεται στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Octet» από τον Λιν-Μανουέλ Μιράντα, ενώ σύντομα πρόκειται να κάνει το θεατρικό ντεμπούτο του με το Royal Shakespeare Company στο «As You Like It», ως Rosalind σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Έβανς.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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