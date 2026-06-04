Σκληρό βίντεο: Δύο διαρρήκτες «μπούκαραν» σε σπίτι στην Καλλιθέα, ο ένοικος τους επιτέθηκε και τους κυνήγησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν και οι τρεις