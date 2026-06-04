Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Σκληρό βίντεο: Δύο διαρρήκτες «μπούκαραν» σε σπίτι στην Καλλιθέα, ο ένοικος τους επιτέθηκε και τους κυνήγησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν και οι τρεις
Σκληρό βίντεο: Δύο διαρρήκτες «μπούκαραν» σε σπίτι στην Καλλιθέα, ο ένοικος τους επιτέθηκε και τους κυνήγησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν και οι τρεις
Από τη συμπλοκή, ένας από τους διαρρήκτες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» - Ο ένοικος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλλιθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη, όμως έγιναν αντιληπτά από τον ένοικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 55χρονος ένοικος, αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο δραστών μέσα στο σπίτι του και συνεπλάκη μαζί τους. Από την αντιπαράθεση προκλήθηκαν τραυματισμοί και για τις δύο πλευρές.
Βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας και «ανέβασε» στο YouTube ο Μάνος Μεϊμαράκης και το policereport.gr, δείχνει στιγμιότυπο της συμπλοκής, με τον ένοικο του σπιτιού να κρατά ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ στο χέρι και να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι ενός αιμόφυρτου άντρα (προφανώς, ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων) που βρίσκεται στο έδαφος, με το σκηνικό να εκτυλίσσεται στη μέση του δρόμου, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως!
Οι δύο διαρρήκτες, αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.
Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και έγιναν ράμματα, λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή.
Παράλληλα, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 55χρονος ένοικος, αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο δραστών μέσα στο σπίτι του και συνεπλάκη μαζί τους. Από την αντιπαράθεση προκλήθηκαν τραυματισμοί και για τις δύο πλευρές.
Βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας και «ανέβασε» στο YouTube ο Μάνος Μεϊμαράκης και το policereport.gr, δείχνει στιγμιότυπο της συμπλοκής, με τον ένοικο του σπιτιού να κρατά ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ στο χέρι και να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι ενός αιμόφυρτου άντρα (προφανώς, ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων) που βρίσκεται στο έδαφος, με το σκηνικό να εκτυλίσσεται στη μέση του δρόμου, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως!
Οι δύο διαρρήκτες, αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.
Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και έγιναν ράμματα, λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή.
Παράλληλα, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα