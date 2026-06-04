Ο διάλογος του Γεωργιάδη με εργαζόμενους στο Ιπποκράτειο και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Κανείς εκλεγμένος υπουργός δεν είναι ανεπιθύμητος»

Η σημερινή δεύτερη μέρα της περιοδείας μου για εγκαίνια και επιθεώρηση εν εξελίξει έργων στην Βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησε από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Στην είσοδο με περίμεναν μερικοί συνδικαλιστές που φώναζαν για να με δουν. Φυσικά τους είδα μετά τα εγκαίνια και όπως… pic.twitter.com/jsP3ZLAmHC