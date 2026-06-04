Ο διάλογος του Γεωργιάδη με εργαζόμενους στο Ιπποκράτειο και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Κανείς εκλεγμένος υπουργός δεν είναι ανεπιθύμητος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Θεσσαλονίκη Υπουργός Υγείας Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ο διάλογος του Γεωργιάδη με εργαζόμενους στο Ιπποκράτειο και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Κανείς εκλεγμένος υπουργός δεν είναι ανεπιθύμητος»

Τον υπουργό συνόδευε ο διοικητής του νοσοκομείου - Επικράτησε μικρή ένταση κατά την υποδοχή του - Δείτε βίντεο

Ο διάλογος του Γεωργιάδη με εργαζόμενους στο Ιπποκράτειο και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Κανείς εκλεγμένος υπουργός δεν είναι ανεπιθύμητος»
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Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, μετά και την παρουσία του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Από νωρίς στον χώρο του νοσοκομείου είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι και μέλη της «ΑΝΤΑΡΣΥΑ», κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητή του νοσοκομείου, πλησίασε τους συγκεντρωμένους προκειμένου να συνομιλήσει μαζί τους, όπως συνηθίζει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επικράτησε για λίγα λεπτά  μικρή ένταση, ωστόσο ο διάλογος συνεχίστηκε.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ζήτησε από τον υπουργό να πραγματοποιηθεί συνάντηση για τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό του νοσοκομείου, αίτημα το οποίο ο κ. Γεωργιάδης αποδέχθηκε, όπως είχε συμβεί νωρίτερα και στο ΑΧΕΠΑ.


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«Είμαι ανεπιθύμητος;»

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο υπουργός απευθύνθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων, ρωτώντας τον εάν θεωρείται «ανεπιθύμητος» στο νοσοκομείο. Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Κανείς υπουργός δεν μπορεί να είναι ανεπιθύμητος από τη στιγμή που είναι δημοκρατικά εκλεγμένος».


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