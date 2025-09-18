Μπο για την απιστία: Ο άντρας δεν είναι μονογαμικό ον, πάει κόντρα στη φύση του
Φυσικά κι έχω απιστήσει, όποιος πει το αντίθετο, είναι ψεύτης, παραδέχτηκε
Τη γνώμη του για τη μονογαμία, αλλά και την απιστία στις σχέσεις εξέφρασε ο Μπο, σημειώνοντας πως και ο ίδιος έχει απατήσει σύντροφό του στο παρελθόν. Όπως υποστήριξε, οι άντρες δεν είναι όντα μονογαμικά και πάνε κόντρα στη φύση τους, όταν μπαίνουν σε μια σχέση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» και αναφερόμενος στο θέμα της απιστίας, ο Μπο παραδέχτηκε: «Φυσικά κι έχω απιστήσει! Όποιος πει το αντίθετο, είναι ψεύτης. Ο άντρας δεν είναι μονογαμικό ον, πάει κόντρα στη φύση του. Αλλά από την άλλη δεν είναι ωραίο να απατάς και να κοροϊδεύεις τον άνθρωπό σου».
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης, στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. «Δεν συμφωνώ με κάποιες ακραίες εμφανίσεις του. Εγώ ξέρω ότι η αδερφή του τον αγαπάει πάρα πολύ, τον πρόσεχε και ήθελε το καλό του», σημείωσε.
Τέλος, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική και επώδυνη εμπειρία από την παιδική του ηλικία: «Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έχασα την αδερφή μου, 6 ημερών. Εγώ τότε ήμουν 4 ετών. Δεν υπήρχαν θέματα υγείας, δεν γνωρίζαμε κάτι. Αυτό με στιγμάτισε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου».
Στη συνέχεια, μίλησε για τις γυναίκες, σημειώνοντας πως είναι πιο «εγκεφαλικές», πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα απατούσαν τόσο εύκολα τον σύντροφό τους: «Οι γυναίκες είναι πιο εγκεφαλικές, όχι ότι δεν υπάρχουν και πολυγαμικές γυναίκες».
