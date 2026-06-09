Η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον χέρι χέρι στην πρεμιέρα της ταινίας τους: Ο χρόνος που περάσαμε ως νέοι είναι πολύτιμος και για τους δύο μας
Η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον χέρι χέρι στην πρεμιέρα της ταινίας τους: Ο χρόνος που περάσαμε ως νέοι είναι πολύτιμος και για τους δύο μας
Οι δύο ηθοποιοί είχαν σχέση από το 1998 έως το 1999 όσο συμμετείχαν στη σειρά «Dawson’s Creek» - Η επανένωσή τους ήρθε με το έργο «Happy Hours» που έγραψε και σκηνοθέτησε η ίδια
Χέρι χέρι εμφανίστηκαν η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Happy Hours» στη Νέα Υόρκη.
Οι δύο ηθοποιοί, που συμμετείχαν στη σειρά «Dawson’s Creek» ως ζευγάρι και είχαν συνάψει σύντομη σχέση και εκτός κάμερας το 1997 πριν χωρίσουν την επόμενη χρονιά, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Tribeca και ο Τζάκσον μίλησε δημόσια για τη σχέση τους μετά από τόσα χρόνια.
Ο ηθοποιός δήλωσε πως το διάστημα που ήταν μαζί είναι πολύ σημαντικό για εκείνον, όπως και για την πρώην σύντροφό του: «Ο χρόνος που περάσαμε μαζί όταν ήμασταν νέοι είναι πολύτιμος και για τους δύο μας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και είναι μία από τις βασικές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις στη ζωή μου».
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Η επανένωσή τους πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ταινία «Happy Hours», την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε η Χολμς. Πρόκειται για ρομαντική δραμεντί που αφηγείται την ιστορία πρώην συντρόφων, οι οποίοι συναντιούνται ξανά χρόνια αργότερα και ανακαλύπτουν εκ νέου τα έντονα συναισθήματα που τους συνέδεαν.
Ο Τζάκσον μιλώντας για τη συνεργασία τους, επισήμανε: «Είχαμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια για το ενδεχόμενο να δουλέψουμε ξανά μαζί. Δημιούργησε αυτόν τον όμορφο χώρο για να επιστρέψουμε και να πούμε μια όμορφη ιστορία». Και πρόσθεσε: «Μια αισιόδοξη ιστορία, μια πραγματικά ανθρώπινη ιστορία και, για μένα, ήταν τιμή και ενθουσιασμός που είχα την ευκαιρία να επιστρέψω και να μοιραστώ αυτόν τον χώρο μαζί σου μετά από τόσα χρόνια».
Συνεχίζοντας, ανέφερε απευθυνόμενος στη Χολμς: «Και να έχουμε μια ιστορία που είναι δική μας να πούμε. Σωστά; Το έγραψες για εμάς. Έκανες τα πάντα. Ήταν μαγικό για μένα να επιστρέψω. Και με περίμενες, κάτι που εκτίμησα».
Από την πλευρά της, η Χολμς χαρακτήρισε τη συνεργασία τους «ιερή»: «Το παίρνω πολύ σοβαρά και θέλω να σταθώ αντάξια απέναντι στον Τζος», είπε και πρόσθεσε: «Τον σέβομαι πολύ. Θέλαμε να γίνει σωστά. Συζητούσαμε συχνά να κάνουμε κάτι ξανά, αλλά δεν ξέραμε τι. Οπότε επρόκειτο για αυτό και για την απόφαση να το επιχειρήσουμε».
Η κοινή εμφάνιση ήρθε σε μια περίοδο που οι φήμες περί επανασύνδεσης και στην πραγματική ζωή είχαν φουντώσει. Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός εθεάθη πρόσφατα να περπατά με το μοντέλο Ολίβια Μπέργκες, κρατώντας τη από το χέρι, με τα ξένα media να κάνουν λόγο για ένα πιθανό νέο ειδύλλιο.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Οι δύο ηθοποιοί, που συμμετείχαν στη σειρά «Dawson’s Creek» ως ζευγάρι και είχαν συνάψει σύντομη σχέση και εκτός κάμερας το 1997 πριν χωρίσουν την επόμενη χρονιά, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Tribeca και ο Τζάκσον μίλησε δημόσια για τη σχέση τους μετά από τόσα χρόνια.
Ο ηθοποιός δήλωσε πως το διάστημα που ήταν μαζί είναι πολύ σημαντικό για εκείνον, όπως και για την πρώην σύντροφό του: «Ο χρόνος που περάσαμε μαζί όταν ήμασταν νέοι είναι πολύτιμος και για τους δύο μας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και είναι μία από τις βασικές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Joshua Jackson gushed over the "precious" relationship he shares with Katie Holmes as the pair held hands on the red carpet for their new film, “Happy Hours.” 🥹— Page Six (@PageSix) June 8, 2026
📸: Janet Mayer/INSTARimages.com
🎤: Cherry the Geek TV pic.twitter.com/AAri3q6Yj4
Η επανένωσή τους πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ταινία «Happy Hours», την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε η Χολμς. Πρόκειται για ρομαντική δραμεντί που αφηγείται την ιστορία πρώην συντρόφων, οι οποίοι συναντιούνται ξανά χρόνια αργότερα και ανακαλύπτουν εκ νέου τα έντονα συναισθήματα που τους συνέδεαν.
Ο Τζάκσον μιλώντας για τη συνεργασία τους, επισήμανε: «Είχαμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια για το ενδεχόμενο να δουλέψουμε ξανά μαζί. Δημιούργησε αυτόν τον όμορφο χώρο για να επιστρέψουμε και να πούμε μια όμορφη ιστορία». Και πρόσθεσε: «Μια αισιόδοξη ιστορία, μια πραγματικά ανθρώπινη ιστορία και, για μένα, ήταν τιμή και ενθουσιασμός που είχα την ευκαιρία να επιστρέψω και να μοιραστώ αυτόν τον χώρο μαζί σου μετά από τόσα χρόνια».
Συνεχίζοντας, ανέφερε απευθυνόμενος στη Χολμς: «Και να έχουμε μια ιστορία που είναι δική μας να πούμε. Σωστά; Το έγραψες για εμάς. Έκανες τα πάντα. Ήταν μαγικό για μένα να επιστρέψω. Και με περίμενες, κάτι που εκτίμησα».
Από την πλευρά της, η Χολμς χαρακτήρισε τη συνεργασία τους «ιερή»: «Το παίρνω πολύ σοβαρά και θέλω να σταθώ αντάξια απέναντι στον Τζος», είπε και πρόσθεσε: «Τον σέβομαι πολύ. Θέλαμε να γίνει σωστά. Συζητούσαμε συχνά να κάνουμε κάτι ξανά, αλλά δεν ξέραμε τι. Οπότε επρόκειτο για αυτό και για την απόφαση να το επιχειρήσουμε».
Η κοινή εμφάνιση ήρθε σε μια περίοδο που οι φήμες περί επανασύνδεσης και στην πραγματική ζωή είχαν φουντώσει. Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός εθεάθη πρόσφατα να περπατά με το μοντέλο Ολίβια Μπέργκες, κρατώντας τη από το χέρι, με τα ξένα media να κάνουν λόγο για ένα πιθανό νέο ειδύλλιο.
Joshua Jackson sparks romance rumors with model Olivia Burgess as pair hold hands during NYC outing https://t.co/Z06pkgKH80— Daily Mail (@DailyMail) June 9, 2026
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
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