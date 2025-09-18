«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media

Το δείπνο περιλάμβανε τα εξής πιάτα:

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Γραμμένο στα γαλλικά, κατά την παράδοση των βασιλικών δείπνων, το μενού, δίπλα σε χρυσά μαχαιροπίρουνα

Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σύμφωνα με την παράδοση των βασιλικών δείπνων, και συνοδευόταν από επιλεγμένα βρετανικά κρασιά. Μεταξύ άλλων, σερβιρίστηκε και ένα vintage κρασί πόρτο του 1945, αφιερωμένο στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ.Η ορχήστρα, σύμφωνα με το Bloomberg, έπαιξε αγαπημένα τραγούδια του Τραμπ από τον Έλτον Τζον και τους Rolling Stones.Ειδικά για την περίσταση, δε, δημιουργήθηκε ένα ειδικό κοκτέιλ «ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο», συνδυάζοντας καπνιστό ουίσκι με τη φωτεινή εσπεριδοειδή γεύση της μαρμελάδας. Με επικάλυψη αφρού πεκάν και διακοσμημένο με ένα καβουρδισμένο ζαχαρωτό, σερβιρισμένο πάνω σε μπισκότο σε σχήμα αστεριού, το κοκτέιλ είχε σκοπό να «συμβολίσει» την ενότητα και τη φιλία των δύο χωρών.Το δείπνο, φυσικά, δεν ήταν μόνο μία... γαστρονομική γιορτή, αλλά και μια ευκαιρία ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.Η παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων, όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia, υπογράμμισε, για παράδειγμα, τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, ανέδειξε τον ρόλο του βασιλικού οίκου ως φορέα «ήπιας ισχύος» (soft power), χρησιμοποιώντας την παράδοση και την πολυτέλεια για την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων.