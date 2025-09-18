«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα φόρεμα κίτρινου χρώματος με έξω τους ώμους το οποίος συνόδευσε με μια φαρδιά ροζ ζώνη και τεράστια σμαραγδένια σκουλαρίκια
Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η στιλιστική επιλογή της Μελάνια Τραμπ για το δείπνο στο παλάτι του Ουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης με αφορμή την επίσκεψη του συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία.
Ωστόσο, η εμφάνισή της δεν εντυπωσίασε τους χρήστες των social media με την Daily Mail να κάνει μια επιλογή από όσα γράφτηκαν για τη Μελάνια Τραμπ.
Ένας χρήστης του X έγραψε «το φόρεμα της Μελάνια - δεν με εντυπωσίασε», με έναν δεύτερο να αναρωτιέται «Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι γίνεται;». «Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι φρικτό! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μοβ ζώνη» έγραψε ένας τρίτος σε πιο έντονους τόνους.
«Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;» ρώτησε άλλος σχολιαστής ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψαν «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία».
Άλλοι ωστόσο ήταν λιγότερο σκληροί αρκούμενοι στο ότι το φόρεμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ήταν «πολύ απλό» για την περίσταση. «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια, αλλά δεν είναι πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο;», «αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλα απλό για ένα επίσημο δείπνο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια αυτά.
Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα άκρως επαινετικά για τη Μελάνια Τραμπ σχόλια: «Μόνο η Μελάνια θα μπορούσε να φορέσει ένα κίτρινο φόρεμα και μια μπεζ ζώνη. Εγώ θα έμοιαζα με μπανάνα τυλιγμένη με επίδεσμο. Η πιο όμορφη Πρώτη Κυρία στην ιστορία», «μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια. Κομψό, κολακευτικό, σικ...».
Το εντυπωσιακό, «πλούσιο» δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ στήθηκε σε ένα τραπέζι 47 μέτρων με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, που χρειάστηκε μία εβδομάδα για να στρωθεί
Το μενού είχε σχεδιαστεί από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Η σύνθεση του μενού αντανακλά τις προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος προτιμά βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα.
To δείπνο και το μενού
- Το δείπνο περιλάμβανε τα εξής πιάτα:
- Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.
- Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.
- Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.
Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σύμφωνα με την παράδοση των βασιλικών δείπνων, και συνοδευόταν από επιλεγμένα βρετανικά κρασιά. Μεταξύ άλλων, σερβιρίστηκε και ένα vintage κρασί πόρτο του 1945, αφιερωμένο στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ.
Η ορχήστρα, σύμφωνα με το Bloomberg, έπαιξε αγαπημένα τραγούδια του Τραμπ από τον Έλτον Τζον και τους Rolling Stones.
Ειδικά για την περίσταση, δε, δημιουργήθηκε ένα ειδικό κοκτέιλ «ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο», συνδυάζοντας καπνιστό ουίσκι με τη φωτεινή εσπεριδοειδή γεύση της μαρμελάδας. Με επικάλυψη αφρού πεκάν και διακοσμημένο με ένα καβουρδισμένο ζαχαρωτό, σερβιρισμένο πάνω σε μπισκότο σε σχήμα αστεριού, το κοκτέιλ είχε σκοπό να «συμβολίσει» την ενότητα και τη φιλία των δύο χωρών.
Sounds like it’s time for a cocktail!👂📣— The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025
To be served at this evening’s State Banquet, a special US-UK cocktail has been created, blending smoky whisky with the bright citrus of marmalade. 🍹
Crowned with a pecan foam and garnished with a toasted marshmallow set on a… pic.twitter.com/YtBvZDw3tT
Το δείπνο, φυσικά, δεν ήταν μόνο μία... γαστρονομική γιορτή, αλλά και μια ευκαιρία ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.
Η παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων, όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia, υπογράμμισε, για παράδειγμα, τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, ανέδειξε τον ρόλο του βασιλικού οίκου ως φορέα «ήπιας ισχύος» (soft power), χρησιμοποιώντας την παράδοση και την πολυτέλεια για την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων.
Φωτογραφίες από τις προετοιμασίες του δείπνου σε ένα τραπέζι 47 μέτρων, με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα
