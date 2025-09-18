Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα - Δείτε φωτογραφίες
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα - Δείτε φωτογραφίες
Τρία ΙΧ και ένα ταξί στην καραμπόλα στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης - Στον Ερυθρό Σταυρό οι τραυματίες - Πώς έγινε το δυστύχημα
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε αργά το βράδυ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, με μια γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της και άλλα τρία άτομα να τραυματίζονται σε φονική καραμπόλα ανάμεσα σε τέσσερα οχήματα, τρία ΙΧ και ένα ταξί.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κινούμενο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 64χρονη το οποίο προπορευόταν.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες από τα εμπλεκόμενα οχήματα και ανέσυραν νεκρή την 64χρονη οδηγό.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ενώ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διεκομίσθησαν και οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο, δύο ελαφρά και ένας με πιο βαριά τραύματα.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος
Ειδήσεις σήμερα:
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια - Τι έφαγαν, δείτε φωτογραφίες
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια - Τι έφαγαν, δείτε φωτογραφίες
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα