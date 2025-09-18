Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα - Δείτε φωτογραφίες

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε αργά το βράδυ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης , στο ύψος του Ελληνικού, με μια γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της και άλλα τρία άτομα να τραυματίζονται σε φονική καραμπόλα ανάμεσα σε τέσσερα οχήματα, τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κινούμενο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 64χρονη το οποίο προπορευόταν.

σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.



Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες από τα εμπλεκόμενα οχήματα και ανέσυραν νεκρή την 64χρονη οδηγό.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ενώ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διεκομίσθησαν και οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο, δύο ελαφρά και ένας με πιο βαριά τραύματα.