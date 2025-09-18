Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ

«Αυτές οι εταιρείες έχουν άδεια από την FCC και αυτή η άδεια συνοδεύεται από την υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Καρ.Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Καρ επιτέθηκε στο ABC τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο, ο διορισμένος από τον Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η μακροχρόνια εκπομπή «The View» που μεταδίδεται καθημερινά βρίσκεται «τώρα στο στόχαστρο αυτής της κυβέρνησης» λόγω της καυστικής κριτικής της συμπαρουσιάστριας Τζόι Μπέχαρ προς τον Πρόεδρο Τραμπ.Ο Κίμελ έχει επίσης γίνει συχνός στόχος της οργής του Προέδρου Τραμπ. Λίγο αφότου το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ — μια κίνηση που ο Καρ γιόρτασε δημόσια — ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι «ο επόμενος θα είναι ένας ακόμη λιγότερο ταλαντούχος Τζίμι Κίμελ».Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει το κίνητρο της θανατηφόρας ένοπλης επίθεσης του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία και αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου εάν καταδικαστεί στη δίκη.Τα έγγραφα της κατηγορίας ανέφεραν ότι η μητέρα του υπόπτου «εξήγησε ότι τον τελευταίο χρόνο περίπου, ο Ρόμπινσον είχε πολιτικοποιηθεί και άρχισε να κλίνει περισσότερο προς τα αριστερά – προσανατολισμένος περισσότερο υπέρ των ομοφυλόφιλων και των τρανς δικαιωμάτων».Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι όταν οι γονείς του υπόπτου τον ρώτησαν γιατί είχε στοχεύσει τον Κερκ, τους είπε ότι ο συντηρητικός ακτιβιστής «διαδίδει υπερβολικό μίσος».Ο Ρόμπινσον δεν ήταν εγγεγραμμένος σε κανένα πολιτικό κόμμα και δεν ψήφισε στις εκλογές του 2022 ή του 2024. Δεν ήταν αρκετά μεγάλος για να ψηφίσει στις εκλογές του 2020.