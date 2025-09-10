Νέες νομικές περιπέτειες για τον Τζάστιν Μπαλντόνι - Κατηγορείται για λεκτική κακοποίηση από πρόσωπο που έχει συνεργαστεί
Το πρόσωπο που καταγγέλλει τον ηθοποιό αναμένεται να καταθέσει στη δίκη της Λάιβλι και του Μπαλντόνι
Με νέες κατηγορίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο Τζάστιν Μπαλντόνι ενόψει της δίκης του με την Μπλέικ Λάιβλι. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το TMZ, άτομο που είχε συνεργαστεί μαζί του και το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, υποστήριξε ότι είχε «επαναλαμβανόμενες, αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και τους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής κακοποίησης από τον ίδιο τον Μπαλντόνι».
Το συγκεκριμένο πρόσωπο με ένορκη δήλωσή του ισχυρίζεται ότι ο 41χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης «δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται στο σετ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων» λόγω αυτών των περιστατικών και ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να μη συμμετάσχει ο Μπαλντόνι σε καμία ενέργεια μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων.
Σύμφωνα με το TMZ, το πρόσωπο αυτό μάλιστα αναμένεται να καταθέσει στη δίκη της Λάιβλι και του Μπαλντόνι τον Μάρτιο του 2026 στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η 38χρονη ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us».
Τον Ιανουάριο, ο Μπαλντόνι απάντησε καταθέτοντας αγωγή 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι, του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, εξαπολύοντας κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβιασμό. Στα δικαστικά έγγραφα παρουσίασε και μηνύματα της Λάιβλι, στα οποία εκείνη αναφερόταν στη στενή της φίλη τότε, Τέιλορ Σουίφτ, για να αποκτήσει έλεγχο πάνω στην ταινία. «Τυχαίνει να έχω μερικούς ''δράκους''. Για καλό ή για κακό, αλλά συνήθως για καλό. Γιατί οι ''δράκοι'' μου προστατεύουν επίσης κι εκείνους για τους οποίους παλεύω. Οπότε στην πραγματικότητα όλοι επωφελούμαστε από αυτά τα υπέροχα ''τέρατά'' μου. Κι εσύ επίσης, μπορώ να σου το υποσχεθώ», φέρεται να είχε γράψει σε μήνυμά της προς τον Μπαλντόνι. Η αγωγή του τελευταίου ωστόσο απορρίφθηκε.
Η Λάιβλι ζητά να καλύψει ο Μπαλντόνι τα δικαστικά της έξοδα, με εκπρόσωπός να επισημαίνει: «Ο νόμος της Καλιφόρνια απαγορεύει ρητά την άσκηση αγωγών κατά θυμάτων που μιλούν δημόσια για σεξουαλική παρενόχληση ή αντίποινα, είτε στο δικαστήριο είτε στον Τύπο. Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης διάταξη για υποχρεωτική κάλυψη εξόδων, απαιτώντας από όσους καταθέτουν αβάσιμες αγωγές δυσφήμησης να πληρώνουν αποζημιώσεις».
Blake Lively isn't the only person claiming that Justin Baldoni harassed them -- we've learned there's another person who may end up testifying in court with similar allegations.— TMZ (@TMZ) September 10, 2025
Read more: https://t.co/aUpWbBP7HJ pic.twitter.com/Qjgm9IpNwc
