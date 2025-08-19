Τζάστιν Μπαλντόνι: Aκόμα μία ηθοποιός του «It Ends With Us» τον κατηγορεί για παρενόχληση
Τζάστιν Μπαλντόνι: Aκόμα μία ηθοποιός του «It Ends With Us» τον κατηγορεί για παρενόχληση

Ο Μπαλντόνι προσπάθησε να χειραγωγήσει, να απειλήσει, να ελέγξει και να συμπεριφερθεί ανάρμοστα απέναντι στην Ιζαμπέλα Φερρέρ, αναφέρουν οι δικηγόροι της στα δικαστικά έγγραφα

Για ακόμα μία φορά έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο ο Τζάστιν Μπαλντόνι, ενώ οι κατηγορίες εις βάρος του όλο και πληθαίνουν. Η Ιζαμπέλα Φερρέρ, πρωταγωνίστρια της ταινίας It Ends With Us, απέρριψε το αίτημα κλήτευσης του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της, Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον ότι την «παρενοχλεί».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Us Weekly τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η νομική ομάδα της Ιζαμπέλα Φερρέρ υποστηρίζει ότι η κλήτευση και η επακόλουθη αίτηση του Τζάστιν Μπαλντόνι αποτελούν «προσπάθειες άσκησης πίεσης στη Φερρέρ». Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα της Μπλέικ Λάιβλι, Λίλι, στη μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Κολίν Χούβερ, ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση και να του επιβάλει κυρώσεις. «Ο Μπαλντόνι προσπάθησε να χειραγωγήσει, να απειλήσει, να ελέγξει και να συμπεριφερθεί ανάρμοστα απέναντι στη Φερρέρ», αναφέρουν οι δικηγόροι της στα έγγραφα.

Η αντίδρασή της έρχεται μετά τα δικόγραφα που κατέθεσε η πλευρά του Τζάστιν Μπαλντόνι, υποστηρίζοντας ότι η Ιζαμπέλα Φερρέρ ήταν παρούσα στα γυρίσματα και αποτελεί ουσιώδη μάρτυρα στη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι εις βάρος του 41χρονου σκηνοθέτη. Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι της επέδωσε κλήτευση ζητώντας να παραδώσει «όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με οποιαδήποτε διακριτική, παρενοχλητική, εκφοβιστική ή ανάρμοστη συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγωγή.

Σε απάντηση της κίνησης της 12ης Αυγούστου, όπου ο ίδιος υποστήριξε ότι η Φερρέρ ήταν άφαντη και μη συνεργάσιμη, η νομική της ομάδα μιλά για «ακόμη μία προσπάθεια παρενόχλησης» με σκοπό να τη «σύρει βαθύτερα σε μια δικαστική διαμάχη την οποία προσπαθεί να αποφύγει». «Δυστυχώς, η αίτηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου εκφοβιστικής συμπεριφοράς από τον Τζάστιν Μπαλντόνι», σημειώνουν οι συνήγοροι.

«Η Φερρέρ θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιοδήποτε νόμιμο αίτημα ή δικαστική εντολή, αλλά δεν θα εκβιαστεί ούτε θα τρομοκρατηθεί για να συμμετάσχει σε διαδικασίες με τις οποίες δεν έχει σχέση». Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση για την αποζημίωσή της αποτελεί «προσπάθεια οικονομικής πίεσης» εις βάρος της.

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση, δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και εκστρατεία δυσφήμισης. Εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες και απάντησε με αγωγή για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία η Μπλέικ Λάιβλι επίσης απέρριψε.

Σε εκείνη την αγωγή, ο σκηνοθέτης ισχυρίστηκε ότι η Μπλέικ Λάιβλι είχε πει στην Ιζαμπέλα Φερρέρ να τον αποφεύγει. Οι δύο γυναίκες, πάντως, έδειχναν πολύ δεμένες κατά την παγκόσμια περιοδεία της ταινίας, με κοινές εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά. «Το να συνδεθείς με το άτομο με το οποίο μοιράζεσαι έναν ρόλο είναι τεράστιο, και εκείνη είναι απλώς ένας πολύ καλός άνθρωπος», είχε δηλώσει η Ιζαμπέλα Φερρέρ στο People τον Αύγουστο του 2024.

Τον Ιούνιο, δικαστής απέρριψε την αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι κατά της Μπλέικ Λάιβλι. Η υπόθεση της ίδιας εναντίον του έχει οριστεί να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

