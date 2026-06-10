Κατερίνα Βρανά για την ταλαιπωρία της στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας
Κατερίνα Βρανά για την ταλαιπωρία της στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας
Είναι προβληματικό, το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο, τόνισε η stan-up comedian
Περισσότερες λεπτομέρειες για την ταλαιπωρία που έζησε στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης έδωσε η Κατερίνα Βρανά, περιγράφοντας την κατάσταση σαν ένα φεστιβάλ «ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας».
Η stand-up comedian τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε βίντεο που είχε αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είχε εξηγήσει πως ενώ περίμενε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Αθήνα, η αντιμετώπιση που είχε ήταν απαράδεκτη, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 10 Ιουνίου ανέφερε πως δεν μπορούσε ούτε να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους: «Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είναι πρωινή εκπομή, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που είναι χάλια και στο Βερολίνο είναι χάλια, αλλά κάθε φορά που το αντιμετωπίζω σοκάρομαι. Πάρα πολλή ταλαιπωρία, με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά ή αν μιλούσαν δεν μιλούσαν αρκετά καλά για να συνεννοηθώ», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε, ενώ υπήρξαν αμαξίδια για τη μετακίνησή της, δεν μπορούσε να κρατήσει ένα από αυτά μέχρι να μπει στο αεροπλάνο: «Υπήρχαν αμαξίδια, αλλά ήταν καθαρά μεταβατικά. Δεν μπορούσαν να σου δώσουν ένα να το κρατήσεις για την ώρα που θα μείνεις στο αεροδρόμιο», σημείωσε. «Όταν πήγα να βρω άλλη πτήση, δεν υπήρχαν καρέκλες και έκατσα εκεί 20 λεπτά που τα έπαιξα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω όρθια τόση ώρα. Κάθισα στο πάτωμα και ήταν πανβρώμικο», συμπλήρωσε.
«Το βρίσκω απαράδεκτο», τόνισε η Κατερίνα Βρανά και έκλεισε λέγοντας: «Είναι προβληματικό, εγώ δεν καταλαβαίνω… Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είναι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορούν να μιλήσουν άλλη γλώσσα από την εγχώρια, δηλαδή, συγγνώμη, χ*σε με».
Και συμπλήρωνε: «Τελικά αλλάξαμε πτήση με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τον ταξιδιωτικό μας πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από το γραφείο ανταποκρίσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Εν τω μεταξύ, στο γραφείο ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καν καρέκλες. Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα, γιατί η διαδικασία κράτησε ατελείωτα. Στη συνέχεια έπρεπε να περπατήσω μέχρι το γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβω τις κάρτες επιβίβασης και μετά δυσκολεύτηκα πολύ να βρω βοήθεια για να περάσω από το αεροδρόμιο και να φτάσω στη νέα μου πτήση. Είμαι εξαντλημένη, έχω έναν αφόρητο πονοκέφαλο/ημικρανία και κυριολεκτικά είμαι ένα βήμα πριν είτε ξεσπάσω σε όλους είτε βάλω τα κλάματα ή και τα δύο. Αγαπητά αεροδρόμια, παρακαλώ, εκπαιδεύστε το προσωπικό σας ώστε να μιλάει αγγλικά ή άλλες γλώσσες αρκετά καλά για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Προστίθεται πλέον στη μακρά λίστα αεροδρομίων με το Βερολίνο και το Κάιρο να παραμένουν τα δύο χειρότερα που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία».
Η stand-up comedian τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε βίντεο που είχε αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είχε εξηγήσει πως ενώ περίμενε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Αθήνα, η αντιμετώπιση που είχε ήταν απαράδεκτη, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 10 Ιουνίου ανέφερε πως δεν μπορούσε ούτε να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους: «Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είναι πρωινή εκπομή, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που είναι χάλια και στο Βερολίνο είναι χάλια, αλλά κάθε φορά που το αντιμετωπίζω σοκάρομαι. Πάρα πολλή ταλαιπωρία, με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά ή αν μιλούσαν δεν μιλούσαν αρκετά καλά για να συνεννοηθώ», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε, ενώ υπήρξαν αμαξίδια για τη μετακίνησή της, δεν μπορούσε να κρατήσει ένα από αυτά μέχρι να μπει στο αεροπλάνο: «Υπήρχαν αμαξίδια, αλλά ήταν καθαρά μεταβατικά. Δεν μπορούσαν να σου δώσουν ένα να το κρατήσεις για την ώρα που θα μείνεις στο αεροδρόμιο», σημείωσε. «Όταν πήγα να βρω άλλη πτήση, δεν υπήρχαν καρέκλες και έκατσα εκεί 20 λεπτά που τα έπαιξα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω όρθια τόση ώρα. Κάθισα στο πάτωμα και ήταν πανβρώμικο», συμπλήρωσε.
«Το βρίσκω απαράδεκτο», τόνισε η Κατερίνα Βρανά και έκλεισε λέγοντας: «Είναι προβληματικό, εγώ δεν καταλαβαίνω… Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είναι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορούν να μιλήσουν άλλη γλώσσα από την εγχώρια, δηλαδή, συγγνώμη, χ*σε με».
Το βίντεο που είχε αναρτήσει η Κατερίνα Βρανά από το αεροδρόμιο ΚωνσταντινούποληςΣτο βίντεο που είχε ανεβάσει η stand-up comedian για την ταλαιπωρία που έζησε, έγραφε στη λεζάντα: «Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Τραγική εξυπηρέτηση για άτομα με αναπηρία. Η πτήση μου από το Σίδνεϊ είχε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χάσω την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη προς την Αθήνα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας ενημέρωσε κανείς γι’ αυτό. Μας άφησαν να περιμένουμε χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ το προσωπικό αρνούνταν να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει τι συνέβαινε ή να μας προτείνει κάποια εναλλακτική λύση. Αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε μέχρι το γραφείο ανταποκρίσεων για να πάρουμε πληροφορίες».
Και συμπλήρωνε: «Τελικά αλλάξαμε πτήση με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τον ταξιδιωτικό μας πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από το γραφείο ανταποκρίσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Εν τω μεταξύ, στο γραφείο ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καν καρέκλες. Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα, γιατί η διαδικασία κράτησε ατελείωτα. Στη συνέχεια έπρεπε να περπατήσω μέχρι το γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβω τις κάρτες επιβίβασης και μετά δυσκολεύτηκα πολύ να βρω βοήθεια για να περάσω από το αεροδρόμιο και να φτάσω στη νέα μου πτήση. Είμαι εξαντλημένη, έχω έναν αφόρητο πονοκέφαλο/ημικρανία και κυριολεκτικά είμαι ένα βήμα πριν είτε ξεσπάσω σε όλους είτε βάλω τα κλάματα ή και τα δύο. Αγαπητά αεροδρόμια, παρακαλώ, εκπαιδεύστε το προσωπικό σας ώστε να μιλάει αγγλικά ή άλλες γλώσσες αρκετά καλά για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Προστίθεται πλέον στη μακρά λίστα αεροδρομίων με το Βερολίνο και το Κάιρο να παραμένουν τα δύο χειρότερα που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία».
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