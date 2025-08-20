Ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνείται ότι παρενόχλησε κι άλλη ηθοποιό στην ταινία «It Ends With Us»
Τζάστιν Μπαλντόνι Αγωγή Παρενόχληση

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνείται ότι παρενόχλησε κι άλλη ηθοποιό στην ταινία «It Ends With Us»

Η υπεράσπιση του Μπαλντόνι τόνισε ότι δεν υπήρξε παρενόχληση, καθώς η πρώτη που κλήτευσε την Ιζαμπέλα Φερέρ ήταν η ίδια η Μπλέικ Λάιβλι

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνείται ότι παρενόχλησε κι άλλη ηθοποιό στην ταινία «It Ends With Us»
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνείται ότι παρενόχλησε με κλήτευση την συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «It Ends With Us», Ιζαμπέλα Φερέρ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής του διαμάχης με την Μπλέικ Λάιβλι.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα και εξασφάλισε το Page Six, η νομική ομάδα του ηθοποιού και σκηνοθέτη υποστήριξε ότι η κλήτευση προς την 24χρονη ηθοποιό είχε στόχο την εξασφάλιση «εγγράφων που είτε δεν παρήγαγε είτε δεν είχαν ζητηθεί» από την πλευρά της Λάιβλι. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν επίσης ότι επικοινώνησαν δύο φορές με τους νομικούς εκπροσώπους της Φερέρ χωρίς ανταπόκριση.

Η υπεράσπιση του Μπαλντόνι τόνισε ότι δεν υπήρξε παρενόχληση, καθώς η πρώτη που κλήτευσε τη Φερέρ ήταν η ίδια η Μπλέικ Λάιβλι. Στα έγγραφα αναφέρεται: «Η κυρία Λάιβλι δεν μπορεί να λαμβάνει στοιχεία από τη Φερέρ, ενώ η ίδια και η νομική της ομάδα εμποδίζουν κάθε προσπάθεια των Wayfarer Parties να αποκτήσουν κρίσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία της υπεράσπισής τους». Παράλληλα, η πλευρά του Μπαλντόνι ζήτησε από τον δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν να εγκρίνει την επίδοση της κλήτευσης στη Φερέρ με εναλλακτικά μέσα.

Ωστόσο, η Φερέρ, η οποία στην ταινία του 2024 υποδύεται τη νεότερη εκδοχή της Λίλι Μπλουμ, του χαρακτήρα της Λάιβλι, απάντησε μέσω των δικηγόρων της, όπως αποκαλύπτει το People. Υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι καταχράστηκε τη διαδικασία με σκοπό την παρενόχλησή της: «Ο Μπαλντόνι δεν έκανε καμία προσπάθεια να προσαρμόσει την κλήτευση ώστε να αφορά νέα ή διαφορετικά στοιχεία, αποδεικνύοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι η πίεση στη Φερέρ». Η υπεράσπιση της ηθοποιού ζητά την απόρριψη της κίνησης του Μπαλντόνι και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του.

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ Μπαλντόνι και Λάιβλι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν εκείνη κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας τον συμπρωταγωνιστή της για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα. Ο 41χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε τον Ιανουάριο με αγωγή 400 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβιασμό κατά της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της δημοσίως σχέσεων Λέσλι Σλόουν.

Τον Ιούνιο, ο δικαστής απέρριψε την αγωγή του Μπαλντόνι ύψους 400 εκατ. δολαρίων, ενώ η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

