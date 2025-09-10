ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Οι Πολωνοί κατέρριψαν τα drones με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, Ολλανδικών μαχητικών και ιταλικών AWACS - Ένα από τα drone έπεσε σε σπίτι - Ζελένσκι: Κακό προηγούμενο για τη Δύση

Μάριος Καλογερόπουλος
Για «κλιμάκωση» από τη Μόσχα που προσπάθησε να τεστάρει την αντίδραση της Δύσης κάνει λόγο το BBC μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και την κατάρριψή τους, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο με κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τα drones αυτά δεν έχασαν απλά τον δρόμο τους και βρέθηκαν στην Πολωνία. Έφτασαν τόσο βαθιά στην Πολωνία ώστε να κλείσει το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Και αυτό συνέβη ενώ οι εναέριες επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν γίνει μεγαλύτερες σε ένταση και πιο συχνές» αναφέρει το βρετανικό μέσο. «Ρωσικά drone έχουν περάσει ξανά από τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας αλλά ποτέ δεν έγινε κατάρριψή τους. Οπότε αυτό είναι ένα νέο πεδίο για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ» συμπληρώνει το BBC.

Δείτε φωτογραφία στην οποία φέρεται να απεικονίζεται ένα από τα ρωσικά drone που καταρρίφθηκαν



«H Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε επιθέσεις και προκλήσεις» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κάνοντας λόγο για μια «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» όσον αφορά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της Πολωνίας είναι σε εξέλιξη μετά την εισβολή.

Όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, στην επιχείρηση κατά των ρωσικών drones συμμετείχαν και αεροσκάφη F-35 από την αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ και τη Βασιλική Αεροπορία της Ολλανδίας.

To Reuters μετέδωσε ότι στην επιχείρηση κατάρριψης συμμετείχαν και ιταλικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη AWACS ενώ τις κινήσεις των drones εντόπισε το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot της βορειοατλαντικής συμμαχίας, χωρίς, ωστόσο, να ενεργοποιηθούν οι πύραυλοι.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή Wyryki προκαλώντας ζημιές στη σκεπή του κτηρίου με τα συντρίμμια να πέφτουν σε ένα αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας από το χτύπημα αυτό.

Από την πλευρά της η πολωνική αστυνομία εντόπισε ένα κατεστραμμένο drone στο χωριό Czosnówka, στα ανατολικά της χώρας, περίπου 40χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.



Σε πολιτικό επίπεδο σήμερα το πρωί συνεδρίασε το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της Πολωνίας υπό τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ενημέρωσε τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση αλλά και για την αντίδραση της χώρας του κατά «αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας».

Στην ανάρτησή του ο κ. Τουσκ κάνει λόγο για «μεγάλο αριθμό» ρωσικών drones που «αποτέλεσαν μια απευθείας απειλή και καταρρίφθηκαν».



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης» και «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» την εισβολή των drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον οκτώ drones είχαν στοχεύσει την Πολωνία κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι ζήτησε, επίσης, μια πιο ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους και δήλωσε ότι «η καθυστέρηση των περιορισμών κατά της Ρωσίας και των συνεργών της σημαίνει μόνο αύξηση της βιαιότητας των επιθέσεων».


