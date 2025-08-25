Μπλέικ Λάιβλι: Αποδείχθηκε ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι έστησε εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της - Τα μηνύματα που τον «καίνε»
Οι δικηγόροι της ηθοποιού υπέβαλαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης πάνω από 60 έγγραφα που το αποδεικνύουν
Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι έδωσε στη δημοσιότητα μηνύματα και emails που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αποδεικνύουν ότι ο σκηνοθέτης οργάνωσε μια «εκστρατεία δυσφήμισης» εις βάρος της ηθοποιού. Την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι της υπέβαλαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης πάνω από 60 έγγραφα στη μήνυση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι.
Σύμφωνα με email του Αυγούστου του 2024, η εκπρόσωπος του σκηνοθέτη, Μελίσα Νέιθαν, σύστησε τον συνεργάτη του στα Wayfarer Studios, Τζέιμι Χιθ, με τον ειδικό social media Τζεντ Γουάλας, που είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας PR Street Relations, περιγράφοντάς τον ως «όπλο» με «μέθοδο για τον καθορισμό καλλιτεχνών και τάσεων».
Στα μηνύματα και τα email που αποκαλύφθηκαν, περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για προτάσεις υπηρεσιών στα social media που στόχευαν στην «αλληλεπίδραση με bots», με σκοπό την αλλαγή της εικόνας του Τζάστιν Μπαλντόνι στα media, ώστε να φαίνεται πως λαμβάνει στήριξη. Ορισμένα μηνύματα ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες αυτές θα ήταν «κατά κύριο λόγο μη εντοπίσιμες» και ότι οι ομάδες θα παρακολουθούσαν και θα επηρεάζαν συζητήσεις σε πλατφόρμες όπως Discord, Reddit, X, Instagram, TikTok και YouTube.
Σε άλλα κείμενα, η ομάδα φαίνεται να προγραμματίζει τη δημιουργία θεμάτων συζήτησης που θα ευνοούν τη διατήρηση της εικόνας του Τζάστιν Μπαλντόνι. Επιπλέον, σε μηνύματα φαίνεται η δυσαρέσκεια της ομάδας για τον τρόπο που προώθησε την ταινία η Μπλέικ Λάιβλι, σχολιάζοντας ότι η ίδια προέτρεπε το κοινό να «φορέσει φλοράλ» στην προβολή, γεγονός που προκάλεσε «οργανική» αντίδραση στα social media.
Η Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζεται ότι υπάρχει «αποκαλυπτική τεκμηρίωση της εκστρατείας δυσφήμισης» από τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την ομάδα του, ενώ ο Γουάλας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε ψεύτικους λογαριασμούς και υποστηρίζει ότι απλώς παρακολουθούσε τα social media για λογαριασμό του Τζάστιν Μπαλντόνι.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και υπέβαλε μήνυση κατά της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, για δυσφήμιση και εκβιασμό, η οποία όμως απορρίφθηκε τον Ιούνιο. Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2026, με την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι να καλούνται να καταθέσουν.
