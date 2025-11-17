Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό - Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία Τουρκία Οδησσός

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό - Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη - Εκκενώθηκε ρουμανικό χωριό στην άλλη πλευρά των συνόρων

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό - Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή
140 ΣΧΟΛΙΑ
Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα το τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο «Orinda» ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας, στην περιοχή της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Όπως σημειώνεται στον ιστοχώρο turkiyetoday, το εν λόγω πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου (LPG), με αποτέλεσμα κατά την επίθεση να ξεσπάσει πυρκαγιά και έπειτα να χρειαστεί να εκκενωθούν γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Δείτε βίντεο από την φωτιά στο πλοίο:



Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Κανένας από αυτούς δεν τραυματίστηκε και έχουν μετακινηθεί σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ουκρανικά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και πως βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.

Εκκενώνεται χωριό στην περιοχή

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν και οι ρουμανικές αρχές προχωρώντας στην εκκένωση του χωριού Πλαούρου αφού οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ισμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται προληπτικά.

Ο δήμαρχος της περιοχής Τουντόρ Τσερνέγκα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι» και προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση των ζώων, λόγω του κινδύνου μεγάλης έκρηξης.


Ειδήσεις σήμερα:

Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο, 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές - Στην Αμερικανική Πρεσβεία η αιματοβαμμένη σημαία

Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν

Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
140 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης