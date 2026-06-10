Αμερικανός αξιωματούχος για τον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή: Είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις
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Αμερικανός αξιωματούχος για τον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή: Είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις

Ο Ομάρ Αρτάν, που αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής το 2025, επρόκειτο να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Σομαλός διαιτητής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου - Ωστόσο, τη Δευτέρα δεν του επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος για τον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή: Είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις
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Οι αμερικανικές Αρχές αρνήθηκαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, επικαλούμενες πληροφορίες που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τον συνδέουν με πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο 34χρονος Αρτάν, που αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής το 2025, επρόκειτο να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Σομαλός διαιτητής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, τη Δευτέρα δεν του επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, παρά το γεγονός ότι διέθετε διπλωματικό διαβατήριο και θεώρηση εισόδου μίας χρήσης.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις 12 χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα ταξιδιωτικών περιορισμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ.

Ο Αρτάν επέστρεψε στη Σομαλία την Τετάρτη, ενώ πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία, τα οποία κατέστησαν τον ταξιδιώτη μη επιλέξιμο για είσοδο στη χώρα σύμφωνα με τη μεταναστευτική νομοθεσία των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστήριξαν ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους εθνικής ασφάλειας, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που επικαλέστηκαν.

Ο ίδιος ο Αρτάν δήλωσε στους New York Times ότι ανακρίθηκε επί 11 ώρες από αξιωματούχους μετανάστευσης σχετικά με πιθανές διασυνδέσεις με την ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ. Όπως είπε, απάντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την οργάνωση.

Σε σύντομη δήλωσή του στο αεροδρόμιο, ο Αρτάν απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα καταφέρει να βρεθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν. Η FIFA παρέμεινε σε επικοινωνία μαζί μου μέχρι να επιστρέψω στη Μογκαντίσου. Σας υπόσχομαι ότι θα διαιτητεύσω στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε.

Ο Αρτάν ήταν ένας από τους 52 διαιτητές που επιλέχθηκαν για τη διοργάνωση και είχε αναδειχθεί κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) το 2025. Ωστόσο, το όνειρό του να συμμετάσχει στη διοργάνωση τερματίστηκε πριν ακόμη φτάσει στη βάση προετοιμασίας των διαιτητών στη Φλόριντα.

Ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Άντριου Τζουλιάνι, υπερασπίστηκε την απόφαση των αμερικανικών Αρχών, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για τη σωστή ενέργεια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία.
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