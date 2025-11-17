Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Ο ντετέκτιβ τονίζει ότι η απιστία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το επάγγελμα, αλλά από το περιβάλλον, τα ωράρια, την πίεση και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται
Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ από τη Βρετανία αποκαλύπτει ποια επαγγέλματα, σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία του, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απιστίας. Ο Paul Evans, από το γραφείο I-Spy Detectives, εξηγεί ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς του αφορά ανθρώπους που υποψιάζονται ότι ο σύντροφός τους τους απατά, και με τα χρόνια έχει εντοπίσει ξεκάθαρα μοτίβα – συμπεριφορές, συνήθειες αλλά και επαγγέλματα που επαναλαμβάνονται.
Όπως λέει, ορισμένες δουλειές λόγω φύσης, ωραρίων ή περιβάλλοντος εργασίας δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για απιστία. Σε αυτά τα πλαίσια, παρουσιάζει τα πέντε επαγγέλματα στα οποία έχει εντοπίσει τις περισσότερες περιπτώσεις.
1. Τμήμα Πληροφορικής (IT)Οι εργαζόμενοι στην Πληροφορική είναι –κατά τον Evans– από τους πιο συχνούς «πελάτες» των ερευνών του. Εκτός από το ότι συχνά δουλεύουν πολλές ώρες και μπορεί να βρίσκονται διαρκώς στο κινητό για «τεχνικά ζητήματα», διαθέτουν και ένα σημαντικό πλεονέκτημα: Ξέρουν πώς να καλύπτουν τα ψηφιακά τους ίχνη. Αυτό καθιστά τις έρευνες πιο δύσκολες και επιτρέπει, σύμφωνα με τον ντετέκτιβ, να διατηρούν μυστικές επικοινωνίες.
2. ΠωλητέςΠρόκειται για επάγγελμα με πολλά ταξίδια, ξενοδοχεία και νέες γνωριμίες – ένας συνδυασμός που, όπως λέει ο ντετέκτιβ, «ανοίγει ευκαιρίες για απιστία». Οι πωλητές συχνά χαρακτηρίζονται από επικοινωνιακό και πειστικό χαρακτήρα, κάτι που διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών εκτός σχέσης. Ο Evans αναφέρει ότι σε αρκετές περιπτώσεις τους έχει παρακολουθήσει να εμπλέκονται με συναδέλφους ή ακόμη και άτομα που γνωρίζουν σε μπαρ ξενοδοχείων.
3. ΑεροσυνοδοίΤο επάγγελμα συνδέεται με μεγάλες αποστάσεις, συχνές διανυκτερεύσεις και αίσθηση «απόστασης» από την καθημερινότητα και τη σχέση. Ο Evans λέει χαρακτηριστικά ότι «όταν είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου, οι πειρασμοί πολλαπλασιάζονται και τα όρια θολώνουν». Αναφέρει μάλιστα υπόθεση παντρεμένης αεροσυνοδού που συναντούσε πιλότο άλλης εταιρείας στα ξενοδοχεία των stopover για μήνες.
4. Εργαζόμενοι σε Call CenterΠαρά το ότι δεν είναι επάγγελμα που θεωρείται «επικίνδυνο» για απιστία, ο ντετέκτιβ το κατατάσσει στα κορυφαία.
Λόγος; Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, υπό πίεση, για πολλές ώρες. Η καθημερινή ένταση δημιουργεί ισχυρές φιλίες, οι οποίες μπορεί να «περάσουν τη γραμμή». Το φαινόμενο, όπως λέει, είναι πιο συχνό απ’ όσο φαντάζεται κανείς.
5. Ιατρικό προσωπικό – γιατροί & νοσηλευτέςΊσως το λιγότερο εντυπωσιακό επάγγελμα στη λίστα. Το νοσοκομειακό περιβάλλον συνδυάζει υψηλό στρες, εφημερίες, βάρδιες νύχτας και στενή συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών. Ο Evans αναφέρει υπόθεση νοσηλεύτριας που διατηρούσε σχέση με γιατρό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών, ενώ δεν λείπουν πιο ακραία περιστατικά, όπως παντρεμένος χειρουργός που εγκατέλειψε… εν μέσω επέμβασης προκειμένου να συναντήσει νοσηλεύτρια με την οποία διατηρούσε σχέση.
Τι προκύπτει από τις παρατηρήσεις τουΟ ντετέκτιβ τονίζει ότι η απιστία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το επάγγελμα, αλλά από το περιβάλλον, τα ωράρια, την πίεση και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ωστόσο, αυτά τα πέντε επαγγέλματα, σύμφωνα με τη δουλειά του, εμφανίζονται επανειλημμένα στις υποθέσεις απιστίας.
Η λίστα, όπως επισημαίνει, δεν αποτελεί «κανόνα», αλλά μια στατιστική παρατήρηση από την πραγματικότητα των ερευνών που αναλαμβάνει.
