Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι

Ο ντετέκτιβ τονίζει ότι η απιστία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το επάγγελμα, αλλά από το περιβάλλον, τα ωράρια, την πίεση και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται