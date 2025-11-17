Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν

Είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου, του είπε η διάσημη ηθοποιός με αφορμή τη συνεργασία του με την Έμα Στόουν στην ταινία «Bugonia»