Συναγερμός στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας: Εκκενώνεται ρουμανικό χωριό μετά από επίθεση της Μόσχας σε λιμάνι της Οδησσού
Συναγερμός στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας: Εκκενώνεται ρουμανικό χωριό μετά από επίθεση της Μόσχας σε λιμάνι της Οδησσού

Τυλίχθηκε στις φλόγες από την επίθεση ρωσικού drone ένα πλοίο με τουρκική σημαία που μετέφερε υγραέριο - Ασφαλές το πλήρωμα

Συναγερμός στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας: Εκκενώνεται ρουμανικό χωριό μετά από επίθεση της Μόσχας σε λιμάνι της Οδησσού
Στην εκκένωση του χωριού Πλαούρου, στα σύνορα Ρουμανίας–Ουκρανίας, προχωρούν οι ρουμανικές αρχές, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο το οποίο μετέφερε υγραέριο και βρισκόταν μερικές εκατοντάδες μέτρα από την περιοχή, έπειτα από ρωσικό πλήγμα με drone στο ουκρανικό λιμάνι Ιζμαήλ.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ιζμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται προληπτικά. Η ρωσική επίθεση τη νύχτα της Κυριακής προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο που μετέφερε χιλιάδες τόνους υγραερίου (LPG), με τις φλόγες να φτάνουν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό.



Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή». Ο δήμαρχος της περιοχής Τουντόρ Τσερνέγκα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι» και προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση των ζώων, λόγω του κινδύνου μεγάλης έκρηξης.

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές στην περιφέρεια της Οδησσού έκαναν λόγο για «μαζικό» πλήγμα σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, με αρκετά πλοία να υφίστανται ζημιές. Το συγκεκριμένο τάνκερ LPG, με την ονομασία Orinda και σημαία Τουρκίας, υπέστη σοβαρή ζημιά, ωστόσο τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο χωρίς να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Τουρκίας.


