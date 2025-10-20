The Perfect Neighbor: Ένας εφιάλτης με bodycam για τον πιο διχαστικό νόμο των ΗΠΑ - Η αληθινή ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ του Netflix



Ένας από τους πιο διχαστικούς νόμους

Έχει εφαρμοστεί σε πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ, με διαφορετική εφαρμογή και νομικές ερμηνείες ανάλογα με την περιοχή.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποσπάσματα από την κάλυψη της υπόθεσης από την εθνική τηλεόραση. Η Lorincz και ο reverend Al Sharpton έκαναν ακόμη και τον επικήδειο στην κηδεία της Owens, επαινώντας τις πράξεις της και απευθυνόμενοι απευθείας στα παιδιά της:

Ο νόμος έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνει τη βία και επιτρέπει την αδικαιολόγητη χρήση όπλων, ενώ οι υπερασπιστές του τονίζουν ότι παρέχει σημαντική προστασία για τα άτομα που βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση και απειλούνται.

Ο σκοπός του ντοκιμαντέρ

Έτσι, πήρε ένα όπλο και πυροβόλησε μέσα από την πόρτα, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος της Owens στεκόταν ακριβώς δίπλα της. «», είπε η Lorincz στην αστυνομία, επιμένοντας επανειλημμένα ότι δεν ήταν μια σκόπιμη, προμελετημένη πράξη.Όταν η αστυνομία της έδωσε την ευκαιρία να γράψει μια συγγνώμη μετά την ανάκριση, δέχτηκε την πρόταση, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά και εξηγώντας ότι «», επειδή φοβόταν ότι η μητέρα τους θα τη σκότωνε.Ο νόμος «» επιτρέπει τη χρήση θανατηφόρας βίας αν υπάρχει υπόθεση φόβου. Οι ανθρωποκτονίες που αφορούν λευκούς δράστες και μαύρα θύματα είναι πιο πιθανό να κριθούν δικαιολογημένες από αυτές που αφορούν μαύρους δράστες και λευκά θύματα.Η πιο γνωστή περίπτωση είναι η αθώωση το 2013 ενός λευκού άνδρα ονόματι George Zimmerman, ο οποίος πυροβόλησε τον άοπλο 17χρονο μαύρο Trayvon Martin.Ωστόσο, σε βίντεο από την ανάκριση της Lorincz από την αστυνομία, οι ντετέκτιβ λένε ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί έβγαλε όπλο μόλις δύο λεπτά μετά την ενημέρωση από τον τηλεφωνητή του 911 ότι η αστυνομία ήταν καθ' οδόν προς τον τόπο του συμβάντος.Όπως είπε ένας από αυτούς, «οι αποφάσεις που παίρνεις δεν είναι λογικές». Κατά τη διάρκεια της καταδίκης το 2024, ο προεδρεύων δικαστής υποστήριξε ότι η Lorincz ενήργησε περισσότερο από θυμό παρά από φόβο.«Αν δεν γίνουμε μάρτυρες σε εγκλήματα όπως αυτό, αν γυρίσουμε την πλάτη, αν δεν τα φέρνουμε στο φως, θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στο σκοτάδι», λέει η σκηνοθέτις Geeta Gandbhir στο TIME.Εξετάζοντας δύο χρόνια βίντεο από τις bodycam (κάμερα σώματος) της αστυνομίας,Η Gandbhir, η οικογένεια της οποίας ήταν στενή φίλη των Owens, αναρωτιέται γιατί η αστυνομία δεν κάλεσε έναν κοινωνικό λειτουργό ή κάποιον άλλο μεσολαβητή για να κατευνάσει την κατάσταση.Πιστεύει, ακόμη, ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε αναλάβει δράση νωρίτερα εναντίον της Lorincz, με βάση τα όπλα που είχε στο σπίτι της και τις πολυάριθμες κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για μη επείγοντα περιστατικά.«Η αστυνομία δεν χρειάζεται να έρχεται με όπλα και να χτυπάει ανθρώπους για να έχει αποτύχει στην κοινότητα. Αν μπορείς να πάρεις ένα όπλο για να λύσεις μια ασήμαντη διαμάχη με τον γείτονά σου, τι άλλο είσαι ικανός να κάνεις;», δήλωσε.