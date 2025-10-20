Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ - 13 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη στις προτιμήσεις για πρωθυπουργός

Ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται με 24% και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά, ενώ η Κωνσταντοπούλου είναι στο 12,8% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο 12,6% - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μακράν πρώτος στο 33,9% στις προτιμήσεις για πρωθυπουργός - Οκτακομματική Βουλή