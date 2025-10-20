Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ - 13 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη στις προτιμήσεις για πρωθυπουργός
Ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται με 24% και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά, ενώ η Κωνσταντοπούλου είναι στο 12,8% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο 12,6% - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μακράν πρώτος στο 33,9% στις προτιμήσεις για πρωθυπουργός - Οκτακομματική Βουλή
Στο 30,5% κατέγραψε η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στο γκάλοπ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, με το ΠΑΣΟΚ, παρά την μικρή άνοδο που κατέγραψε, να μετριέται στο 14%. Οι διαφορές είναι οριακές σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, που είχε γίνει για το Πρώτο Θέμα: Η ΝΔ χάνει μισή μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα...
Έχει ενδιαφέρον ότι η Marc έκανε για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία συμπεριλαμβάνοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λαμβάνει 24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 11,3%. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προηγείται κατά 1,2 μονάδες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στην «κλασική» ερώτηση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με τον κ. Μητσοτάκη να διατηρεί προβάδισμα 22,1 μονάδων....
Η έρευνα της Marc βγάζει οκτακομματική Βουλή, με τη Νίκη και το κόμμα Κασσελάκη να μένουν εκτός και το ΜεΡΑ25 να παίρνει το εισιτήριο με 3,2% στην εκτίμηση ψήφου.
Ο Τσίπρας στην Κεντροαριστερά,
ο Μητσοτάκης στην Κεντροδεξιά
Ο κ. Τσίπρας προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς - με τον κ. Ανδρουλάκη να μένει στην τρίτη θέση, με 12,6%, λίγο κάτω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 12,8% στο σχετικό ερώτημα, παρότι στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα της χάνει μία μονάδα.
Απόλυτη είναι η κυριαρχία Μητσοτάκη στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει τον χώρο της Κεντροδεξιάς - λαμβάνει 38,8% , έναντι 13,1% του Αντώνη Σαμαρά.
Στην συνολική αξιολόγηση των πολιτών, η κυβέρνηση «μετράει» 35,8% θετικές γνώμες και η αξιωματική αντιπολίτευση 23,1%.
Η ακρίβεια σαρώνει
Το 67,7% δηλώνει ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η ακρίβεια στην αγορά είναι κατά το 37,7% του δείγματος ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση εισπράττει πολιτικό κόστος, με τα Τέμπη στο 31,1%. Σημειώνεται ότι στις ηλικίες 17- 44 ετών, το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει στο 38%. Ακολουθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 13% και τα προβλήματα της καθημερινότητας με 9,4%. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα 2,6% συνεχίζει να αναφέρει την θέσπιση του γάμου μεταξύ ομοφύλων ως πηγή πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση....
Δείτε εδώ την έρευνα:
